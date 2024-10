Spazio, negati visti ai russi per lo IAC a Milano: Mosca indignata

MeteoWeb

Mosca critica la decisione di non rilasciare visti ai membri della delegazione russa per partecipare al Congresso Astronautico Internazionale (IAC) in corso a Milano. “Siamo indignati per il nuovo passo ostile di Roma“, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing.

“Una delegazione di rappresentanti russi guidata dal direttore generale di Roscosmos Yury Borisov aveva in programma di partecipare all’evento”, ha detto Zakharova, ma “la parte italiana ha nuovamente ignorato grossolanamente gli obblighi del Paese, che ospita un grande evento internazionale. Consideriamo la decisione di negare i visti d’ingresso alla delegazione russa illegittima, infondata e la vediamo come un’altra manifestazione delle politiche russofobe dell’attuale amministrazione italiana”.

Il 75° Congresso Astronautico Internazionale è iniziato a Milano il 14 ottobre e proseguirà fino al 18.

