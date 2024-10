Spazio, Parmitano: “l’esplorazione della Luna sta diventando realtà”

MeteoWeb

Il sogno dell’esplorazione lunare “si sta concretizzando sotto i nostri occhi”. Lo dice l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano, in occasione del 75° Congresso Internazionale di Astronautica (IAC 2024) in corso a Milano. “Lo si vede anche dall’atmosfera di festa che si respira qui in questi giorni: c’è tantissimo entusiasmo soprattutto da parte dei giovani, intesi sia come studenti sia come imprenditori di startup”, osserva Parmitano.

Grazie alla collaborazione tra agenzie spaziali e privati “stiamo andando nella giusta direzione”. Succede anche in Italia, dove negli stabilimenti torinesi di Thales Alenia Space è già pronto Halo, il primo dei moduli della futura stazione spaziale lunare Gateway, ed “è già in costruzione anche il secondo modulo, I-Hab, che è il contributo europeo a Gateway”, spiega Parmitano.

Nei mesi scorsi, l’astronauta ha partecipato ai primi test per studiare e migliorare la vita dell’equipaggio al suo interno. “La prima impressione che ho avuto – racconta – è stata di grande potenzialità“. Sempre con lo sguardo rivolto alla Luna, AstroLuca contribuirà anche allo sviluppo di Argonaut, un lander dell’ESA destinato al trasporto merci nell’ambito del programma Artemis. Non a caso Parmitano è appena rientrato da una campagna di test per imparare a fare logistica umana sulla superficie lunare. “I miei prossimi impegni saranno dedicati ai giovani colleghi in addestramento a Houston, ma per quanto mi riguarda – conclude – spero di avere presto notizie sull’inizio di un possibile addestramento per una nuova missione”.

