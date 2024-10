Spazio: la Repubblica Dominicana firma gli Accordi Artemis

MeteoWeb

La Repubblica Dominicana ha firmato gli Accordi Artemis, diventando la 44ª nazione a farlo. La NASA ha reso noto che Sonia Guzmán, ambasciatrice della Repubblica Dominicana negli Stati Uniti, ha firmato gli Accordi il 4 ottobre. A differenza di altri Paesi che lo hanno fatto negli ultimi mesi, non c’è stata alcuna cerimonia di firma formale.

“È un passo storico nel nostro impegno per la collaborazione internazionale nell’esplorazione spaziale,” ha affermato Guzmán. “Unendoci allo sforzo globale per esplorare la Luna, Marte e oltre, stiamo anche ampliando le opportunità in particolare per i nostri giovani dominicani in scienza, istruzione e sviluppo economico“.

“La Repubblica Dominicana ha compiuto passi importanti verso un futuro condiviso nello Spazio e ora sta aiutando a guidare l’esplorazione spaziale per la generazione Artemis,” ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson.

Gli Artemis Accords delineano le best practice per un’esplorazione spaziale sicura e sostenibile, basandosi sull’Outer Space Treaty e altri accordi internazionali.

L’annuncio della firma della Repubblica Dominicana arriva solo pochi giorni prima del 4° anniversario della firma degli Accordi da parte delle prime 8 nazioni. Un totale di 44 Paesi hanno firmato gli Accordi, di cui 11 quest’anno.

