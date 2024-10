Spazio, Urso: “legge italiana indichi strada comune in UE”

MeteoWeb

“Nei mesi scorsi abbiamo elaborato un apposito provvedimento legislativo che per la prima volta regolamenta il settore spaziale nel nostro Paese. Esso contiene un insieme organico di norme coerenti con i trattati e gli accordi europei e internazionali, stabilisce la cornice di responsabilità dei privati (accanto a quella già prevista per lo Stato). Un apposito settore è dedicato all’adozione di un Piano Nazionale per la ‘Space Economy’ che, attraverso una solida partnership pubblico-privato, possa facilitare una condivisione di obiettivi ma anche di rischi sottesi al loro raggiungimento“: è quanto ha affermato il Ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, nell’intervento di apertura al 14° International Meeting dello IAF (International Astronautical Federation) in corso alla Pirelli Tower di Milano. “La nostra Legge darà all’ecosistema nazionale della ‘Space Economy’ una guida sicura per raggiungere i migliori obiettivi e garantire un utilizzo dell’ambiente spaziale sostenibile ed utile allo sviluppo della scienza e della tecnologia. Mi auguro che questa legge nazionale possa servire nella predisposizione del Regolamento europeo sullo Sp azio che la Commissione Europea intende realizzare per indicare la strada comune e armonizzare le legislazioni dei singoli Stati della nostra Ue”

“L’Italia è da sempre leader globale nello Spazio,” ha proseguito Urso. “Quest’anno ricorrono 60 anni dal lancio del primo satellite artificiale italiano e da allora il nostro Paese si è affermato, sia a livello istituzionale che privato”. “Un ruolo che l’Italia ha svolto anche all’interno degli organismi multilaterali sia in ambito Onu e poi, ed aggiungo soprattutto, nell’Agenzia Spaziale Europea e nell’Unione Europea. Nella ormai ben nota definizione di ‘Space Economy’, lo Spazio si caratterizza come la presente e futura frontiera dello sviluppo economico“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.