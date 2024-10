Spettacolare bolide illumina il cielo del Nord Italia nella notte

Come si forma un bolide?

Quando un meteoroide entra nell’atmosfera, la velocità e la compressione dell’aria davanti ad esso generano temperature estremamente alte, facendolo esplodere e disgregare in più frammenti. Questa esplosione può essere talmente potente da creare un vero e proprio “flash” nel cielo, simile a un lampo, ed emettere anche suoni percepibili al suolo. La magnitudine (cioè la luminosità) di un bolide può essere pari a quella di un pianeta o addirittura del Sole, rendendolo un fenomeno indimenticabile per chi ha la fortuna di osservarlo.

Differenze tra meteore, bolidi e meteore sporadiche

Meteore : sono frammenti più piccoli che si disintegrano completamente nell’atmosfera, creando un breve flash di luce visibile nel cielo notturno.

: sono frammenti più piccoli che si disintegrano completamente nell’atmosfera, creando un breve flash di luce visibile nel cielo notturno. Bolidi : sono meteore particolarmente luminose, che a volte si frammentano in più parti durante il tragitto atmosferico, producendo esplosioni luminose visibili anche a grande distanza.

: sono meteore particolarmente luminose, che a volte si frammentano in più parti durante il tragitto atmosferico, producendo esplosioni luminose visibili anche a grande distanza. Meteore sporadiche: sono meteore non legate a particolari sciami meteorici stagionali e possono apparire in qualsiasi momento.

Caratteristiche dei bolidi

Oltre all’intensa luminosità, i bolidi possono lasciare scie persistenti, ovvero tracce di gas ionizzati che possono durare anche diversi secondi o minuti. Alcuni bolidi emettono anche suoni chiamati “boati sonici” a causa dell’onda d’urto generata dal passaggio ad alta velocità.

Cosa fare in caso di avvistamento di un bolide?

Osservare un bolide è un’esperienza rara e affascinante. Se si avvista uno di questi fenomeni, è possibile registrare l’evento e segnalarlo a istituti scientifici o piattaforme dedicate, come la Rete Italiana di Osservazione Meteore e Bolidi – PRISMA dell’INAF. Le informazioni raccolte dagli osservatori sono fondamentali per comprendere meglio la composizione e l’origine dei meteoroidi e per studiare i fenomeni atmosferici legati all’ingresso di oggetti spaziali.

Curiosità

In alcune occasioni, i bolidi possono dare origine a meteoriti, cioè frammenti di roccia che sopravvivono al passaggio atmosferico e raggiungono il suolo. I bolidi più famosi sono spesso associati a meteoriti storici, come quello di Chelyabinsk in Russia nel 2013, che ha causato danni significativi nonostante le sue piccole dimensioni.

In conclusione, un bolide è un fenomeno naturale affascinante e potente, un incontro tra l’atmosfera terrestre e il materiale proveniente dallo spazio. Essere testimoni di un bolide è un evento spettacolare che lascia una forte impressione e offre una finestra unica sul cosmo che ci circonda.