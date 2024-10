Spettacolare eclissi anulare, Anello di Fuoco incanta il mondo | FOTO

MeteoWeb

Nelle scorse ore un fenomeno astronomico straordinario ha catturato l’attenzione del mondo: si è trattato di un’eclissi solare anulare, nota come “Anello di Fuoco“. Questo spettacolo celeste si verifica quando la Luna, trovandosi nel punto più distante della sua orbita dalla Terra, oscura parzialmente il Sole, creando un anello luminoso spettacolare.

L’evento è stato visibile in diverse parti del mondo, con il percorso dell’eclissi che ha attraversato l’Oceano Pacifico e l’Oceano Atlantico, oltre che l’Antartide. La località più fortunata è stata l’isola di Pasqua, in Cile, dove il fenomeno ha raggiunto il suo apice, offrendo una visione perfetta dell'”Anello di Fuoco” per più di 6 minuti. Successivamente, l’eclissi ha proseguito verso la Patagonia cilena e l’Argentina.

Oltre all’eclissi anulare, un’eclissi parziale è stata osservata in molti altri Paesi, tra cui il Brasile, il Messico e la Nuova Zelanda. Gli osservatori muniti di occhiali protettivi hanno potuto ammirare in cielo un gioco di ombre e luce, ricordando ancora una volta l’incredibile bellezza dei fenomeni cosmici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.