Starship torna nello Spazio: il 5° lancio in programma domani, ma manca ancora il via libera dalla FAA

SpaceX ha annunciato che il prossimo megarazzo Starship potrebbe essere lanciato già domani, domenica 13 ottobre, a condizione che l’approvazione finale della FAA (Federal Aviation Administration) arrivi in tempo. Il decollo è previsto non prima delle 14 ora italiana, e sarà trasmesso in diretta streaming.

Starship, obiettivi ambizioni per il 5 lancio

Questo test, denominato Starship “Flight 5”, avrà luogo presso il sito di prova di SpaceX a Starbase, vicino a Boca Chica Beach, in Texas, lo stesso utilizzato per i 4 test precedenti. L’obiettivo di questo volo è quello di replicare il successo del volo “Flight 4” del 6 giugno, durante il quale, per la prima volta, Starship ha raggiunto lo Spazio, con un ammaraggio “morbido” nel Golfo del Messico per il gigantesco booster Super Heavy.

Per il volo n°5, SpaceX spera di raggiungere il sito di ammaraggio nell’Oceano Indiano. Tuttavia, per la prima volta, SpaceX tenterà anche di recuperare il booster Super Heavy, alimentato da 33 motori Raptor, riportandolo al sito di lancio, dove sarà catturato dalle “bacchette” del sistema Mechazilla. Questo sistema è stato progettato per consentire tempi di turnaround rapidi per i booster Super Heavy di Starship in futuro.

Lo stop della FAA

SpaceX e il CEO Elon Musk hanno affermato più volte di essere pronti al lancio già da agosto, ma sono stati bloccati da revisioni della FAA e da possibili multe legate a problematiche ambientali del sistema di diluvio d’acqua del razzo.

Il mese scorso, la FAA ha comunicato che probabilmente attenderà fino a novembre per concedere la licenza per il Flight 5, a causa di ulteriori controlli richiesti da altre agenzie regolatrici. Nel frattempo, SpaceX è anche sotto la minaccia di multe dalla FAA, per un totale di 633mila dollari, legate ai lanci del razzo Falcon 9.

SpaceX ha reagito duramente ai ritardi e alle possibili sanzioni, minacciando di intentare una causa contro la FAA. “Ci troviamo bloccati per ragioni irragionevoli ed esasperanti“, ha scritto SpaceX in un post sul suo blog. “Sfortunatamente, siamo ancora in una realtà in cui serve più tempo per la burocrazia governativa necessaria ad autorizzare un lancio di un razzo che per progettare e costruire l’hardware stesso. Ciò non dovrebbe mai accadere e minaccia direttamente la posizione dell’America come leader nello Spazio“.

Starship, il razzo più alto e potente al mondo

Quando completamente assemblati, Starship e il suo booster Super Heavy raggiungono i 122 metri di altezza, rendendolo il razzo più alto e potente del mondo. Entrambi i componenti sono progettati per essere riutilizzabili, anche se nella missione Flight 5 non è previsto il recupero del veicolo Starship.

La NASA ha scelto Starship di SpaceX come modulo di atterraggio lunare per la missione Artemis III, che punta a inviare fino a 4 astronauti sulla Luna per uno sbarco programmato per il 2026. SpaceX ha inoltre venduto almeno un volo Starship al miliardario americano Jared Isaacman, con ulteriori prenotazioni per un viaggio intorno alla Luna. Un volo circumlunare di Starship, prenotato dal miliardario giapponese Yusaku Maezawa, è stato invece cancellato all’inizio di quest’anno.

