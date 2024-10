Stelle radiose nel cuore di una rosa cosmica

MeteoWeb

Cullata tra i petali infuocati della Nebulosa Rosetta si trova NGC 2244, un giovane ammasso stellare che ha alimentato la sua bellezza. Le stelle di questo ammasso illuminano la nebulosa in vibranti tonalità di rosso, oro e viola, creando un panorama incantevole di torri opache di polvere che si ergono dalle nuvole fluttuanti attorno al suo nucleo scavato. Questa straordinaria immagine, catturata dalla Dark Energy Camera da 570 megapixel, viene rilasciata per celebrare il quinto anniversario di NOIRLab.

La posizione della nebulosa rosetta

A circa 5000 anni luce di distanza, la Nebulosa Rosetta sembra fiorire nel vasto mezzo interstellare. Ogni dettaglio di questo fiore cosmico, dalla sua cavità centrale incandescente ai suoi filamenti ombrosi e globulette, è visibile grazie all’eccezionale risoluzione della Dark Energy Camera (DECam), montata sul telescopio da 4 metri Víctor M. Blanco della National Science Foundation degli Stati Uniti, situato presso l’Osservatorio Interamericano di Cerro Tololo in Cile. Questo programma è parte della NSF NOIRLab.

Situata nella costellazione dell’Unicorno, la Nebulosa Rosetta si estende per 1,3 gradi di cielo, all’incirca la larghezza di un dito indice tenuto a distanza di un braccio. In confronto, la ben nota Nebulosa di Orione, situata nella costellazione di Orione, si estende per un grado di cielo. Sebbene la Nebulosa Rosetta abbia un diametro di 130 anni luce — più di cinque volte più grande della Nebulosa di Orione — le loro dimensioni apparenti sono simili poiché la prima è quattro volte più distante.

Le stelle massicce e il loro impatto

Una caratteristica notevole della Nebulosa Rosetta è la marcata assenza di gas al suo centro. I responsabili di questo scavo sono le stelle più massicce di NGC 2244, l’ammasso stellare che si nutre della nebulosa. Questo ammasso è nato circa due milioni di anni fa, quando i gas della nebulosa si sono aggregati in grumi attratti dalla loro gravità reciproca. Alcuni di questi grumi sono cresciuti fino a diventare stelle massicce, generando venti stellari così potenti da praticare un buco nel cuore della nebulosa.

La danza dei colori

Le stelle massicce di NGC 2244 emettono radiazioni ultraviolette, che ionizzano l’idrogeno gassoso circostante e illuminano la nebulosa con una serie di colori brillanti. Le nuvole rosse fluttuanti rappresentano regioni di emissione H-alfa, create da atomi di idrogeno altamente energizzati che emettono luce rossa. Vicino alle massicce stelle centrali, la radiazione è sufficientemente energetica da ionizzare atomi più pesanti come l’ossigeno, che brilla in toni dorati e gialli. Lungo i bordi dei “petali” della nebulosa, si trovano viticci sottili di rosa intenso, brillanti grazie alla luce emessa dal silicio ionizzato.

Le misteriose strutture scure

Le caratteristiche luminose della Nebulosa Rosetta sono affiancate da tratti oscuri che catturano l’attenzione. Intorno al suo nucleo scavato, si trovano nuvole scure soprannominate “proboscidi di elefante“, chiamate così per la loro forma a pilastro. Queste strutture opache contengono polvere oscura e delineano il confine tra il guscio caldo di idrogeno ionizzato e l’ambiente circostante di idrogeno più freddo. Quando il guscio si espande, incontra gas freddo e grumoso che resiste alla sua spinta, creando tronchi lunghi e allungati che si allungano come dita verso il grappolo centrale.

Un’altra caratteristica intrigante sono le globulette oscure. A volte rotonde, altre volte a forma di lacrima, queste minuscole macchie di polvere sono più piccole dei globuli più noti e solo poche volte più massicce di Giove. Una serie di esse è visibile vicino al tronco della chiave inglese, ma centinaia di altre punteggiano l’intera Nebulosa Rosetta. Queste globulette possono anche ospitare nane brune e pianeti al loro interno.

Come tutte le rose, la Nebulosa Rosetta non durerà per sempre. Le stesse stelle che ha generato porteranno anche alla sua distruzione. Tra circa 10 milioni di anni, la radiazione delle giovani stelle calde dell’ammasso NGC 2244 avrà dissipato la nebulosa. A quel punto, la rosetta non esisterà più e le sue stelle massicce rimarranno senza la loro nube madre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.