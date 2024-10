Storici trovano un capitolo di 1.500 anni fa nascosto all’interno della Bibbia: una scoperta che cambia la storia del cristianesimo

MeteoWeb

Nel panorama contemporaneo degli studi storici e religiosi, un evento di straordinaria importanza ha recentemente catturato l’attenzione di studiosi e appassionati: la riscoperta di un capitolo della Bibbia pressoché dimenticato, giaciuto nell’oblio per quasi 1.500 anni. Questa straordinaria rivelazione è stata realizzata dal medievalista Grigorij Kessel, ricercatore all’Accademia Austriaca delle Scienze (OeAW). Ciò che rende questa scoperta eccezionale è l’utilizzo di tecniche innovative di imaging, in particolare la fotografia ultravioletta, per decifrare un palinsesto noto come “doppio palinsesto“, che contiene non uno, ma ben tre strati di testo, ognuno dei quali offre un universo di significati e riflessioni storiche.

Ontologia e semantica del palinsesto

Un palinsesto è un documento storico in cui un testo originario è stato cancellato per far spazio a nuove iscrizioni. Questa pratica non rappresenta solo un atto di riutilizzo materiale; si configura piuttosto come un dialogo complesso tra epoche, culture e tradizioni religiose. L’analisi filologica di tali testi rivela non solo il contenuto perduto, ma anche le dinamiche socio-culturali che hanno influenzato la loro trasmissione. Il palinsesto oggetto di studio da parte di Kessel offre una straordinaria interpretazione del capitolo 12 del Vangelo di Matteo, risalente a circa 1.500 anni fa e appartenente a un gruppo di traduzioni siriache antiche dei Vangeli. Questi testi non sono semplici reperti archeologici, ma testimonianze viventi delle interazioni culturali, delle dispute teologiche e dei conflitti di potere che hanno plasmato la storia della Chiesa.

La fotografia ultravioletta

La tecnologia della fotografia ultravioletta ha avuto un ruolo cruciale nel processo di rivelazione di questo doppio palinsesto. Grazie a questa tecnica, Kessel è riuscito a svelare scritture precedentemente invisibili, rivelando così informazioni essenziali per la comprensione del testo. La fotografia ultravioletta utilizza lunghezze d’onda della luce che consentono di illuminare inchiostri e materiali altrimenti inaccessibili. Questa tecnologia, che integra avanzate metodologie scientifiche nella ricerca umanistica, rappresenta una fusione proficua tra il sapere storico e le innovazioni contemporanee.

Kessel ha scoperto che il palinsesto analizzato emerge come il quarto esemplare di traduzioni siriache antiche dei Vangeli, ampliando così la nostra conoscenza riguardo a questi testi. Ha osservato che “fino a poco tempo fa, solo due manoscritti contenevano la traduzione in antico siriaco dei Vangeli“. Uno di questi preziosi testi è custodito presso la British Library di Londra, mentre l’altro proviene dal Monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai, parte integrante del progetto “Sinai Palimpsests Project“. La scoperta di un nuovo manoscritto non solo arricchisce il nostro patrimonio culturale, ma rappresenta anche un’importante opportunità per riconsiderare le modalità di accesso e comprensione delle tradizioni religiose.

La scarsità dei materiali

La questione della scarsità di materiali scrittori è fondamentale per comprendere le ragioni che hanno portato all’occultamento di testi religiosi nel corso dei secoli. La pergamena, materiale prezioso e costoso, veniva frequentemente riutilizzata, portando così alla cancellazione di testi precedenti. Questa pratica riflette non solo le necessità economiche dell’epoca, ma invita anche a una riflessione più ampia sul valore attribuito ai testi religiosi e sul loro status all’interno delle comunità che li praticavano. La trasmissione dei testi sacri è sempre stata influenzata da fattori economici, sociali e politici, creando un contesto complesso in cui il significato e l’accessibilità dei testi variavano notevolmente.

L’intervento di Kessel, in questo contesto, assume una rilevanza fondamentale. La scoperta di un capitolo della Bibbia all’interno di un palinsesto non è solo un fatto di interesse accademico, ma rappresenta un’opportunità per riconsiderare le modalità di accesso e comprensione delle tradizioni religiose. Kessel ha evidenziato che, oltre alla difficoltà di accesso ai testi, esiste un valore intrinseco in questi documenti, che spesso raccontano storie di resilienza e continuità culturale.

La comunità accademica

La scoperta di Kessel ha attirato l’attenzione della comunità accademica, ricevendo numerosi riconoscimenti. Claudia Rapp, direttrice dell’Istituto per la Ricerca Medievale presso l’OeAW, ha elogiato la scoperta, sottolineando l’importanza della competenza e della dedizione necessarie per affrontare le sfide poste dallo studio dei manoscritti antichi. Rapp ha dichiarato: “Grigory Kessel ha fatto una grande scoperta grazie alla sua profonda conoscenza degli antichi testi siriaci e delle caratteristiche della scrittura“. Questo riconoscimento evidenzia l’importanza di un approccio interdisciplinare, in cui le competenze filologiche, storiche e tecnologiche si intrecciano in un dialogo proficuo.

La sinergia tra tecnologia e umanesimo emerge quindi come una risorsa preziosa per la ricerca storica. Le tecniche digitali, in continua evoluzione, offrono nuove opportunità per il recupero e la comprensione dei testi, suggerendo che vi siano ancora molte verità da scoprire. L’interazione tra innovazione tecnologica e tradizione umanistica rappresenta una delle frontiere più promettenti nel campo degli studi storici, evidenziando il potenziale di tali sinergie per illuminare il passato.

L’eredità del capitolo della Bibbia nascosto

La scoperta di un capitolo perduto della Bibbia non si limita a costituire un evento di rilevanza accademica, ma offre una prospettiva rinnovata sulla tradizione cristiana. Questo capitolo, inserito in un corpus testuale rielaborato nel corso dei secoli, invita a una riflessione profonda sulle modalità di formazione e trasformazione delle tradizioni religiose. La trasmissione dei testi religiosi, così come la loro traduzione, è un processo intrinsecamente complesso, che riflette le interazioni culturali e le tensioni politiche del periodo in cui furono prodotti.

