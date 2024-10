Storico accordo di Google: “useremo energia nucleare, è fondamentale per un mondo più pulito”

MeteoWeb

Google ha dichiarato che acquisterà energia da Kairos Power, sviluppatore di piccoli reattori modulari. “Riteniamo che l’energia nucleare abbia un ruolo fondamentale da svolgere nel supportare la nostra crescita pulita e nel contribuire a realizzare il progresso dell’intelligenza artificiale“, ha affermato Michael Terrell, direttore senior per l’energia e il clima di Google, in una chiamata con i giornalisti. “La rete ha bisogno di questo tipo di fonti di energia pulite e affidabili che possano supportare lo sviluppo di queste tecnologie. Riteniamo che il nucleare possa svolgere un ruolo importante nell’aiutare a soddisfare la nostra domanda in modo pulito, 24 ore su 24“.

La società non ha divulgato i termini finanziari dell’accordo. Kairos Power, sostenuta dal Dipartimento dell’energia, è stata fondata nel 2016. A luglio, la società ha iniziato la costruzione del suo reattore dimostrativo a bassa potenza Hermes a Oak Ridge, nel Tennessee. Invece di usare l’acqua come refrigerante del reattore, come viene usato nei reattori nucleari tradizionali, Kairos Power usa sali di fluoruro fusi. Google ha affermato che il primo reattore sarà online entro il 2030, con altri reattori che entreranno in funzione entro il 2035. In totale, saranno aggiunti alla rete 500 megawatt.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.