In arrivo uno strumento per la mappatura delle aree destinate all’energia rinnovabile 

È stato pubblicato, sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto che disciplina e regolamenta le modalità di funzionamento della Piattaforma Digitale Aree Idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Prevista dal decreto 199 del 2021, la Pai supporterà le Regioni e le Province Autonome nella caratterizzazione del territorio. Il provvedimento, registrato dalla Corte dei Conti, entrerà in vigore da domani 16 ottobre.

Realizzata presso il Gestore dei Servizi Energetici, la Piattaforma include tutte le informazioni e gli strumenti necessari alle amministrazioni per connettere ed elaborare i dati, con diversi obiettivi: la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate, autorizzate o in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione di superfici e aree. Vi sarà inoltre una sezione dedicata alle informazioni accessibili al pubblico.

