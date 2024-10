Il Sud si riscatta con lo sviluppo delle rinnovabili a mare: l’impatto economico dell’eolico offshore

MeteoWeb

Il Presidente di AERO, Fulvio Mamone Capria, ha preso parte alla prima edizione di OWR – Offshore Wind Revolution di Palermo, un importante evento che ha riunito, il 24 e 25 ottobre, tutti i principali attori del settore eolico offshore. La manifestazione patrocinata anche dall’Associazione delle energie rinnovabili offshore si è tenuta presso il Marina Convention Center di Palermo ed è stata pensata ed organizzata con l’obiettivo di evidenziare la natura strategica del settore dell’eolico offshore, al fine di definire una linea comune, tecnologica e politica, che permetta di sfruttare le opportunità di questo mercato in crescita.

“Gli impianti eolici a mare sono uno strumento chiave per rilanciare l’autosufficienza energetica in Italia, contribuendo al contempo al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica ed ecologica. La tecnologia eolica offshore, se realizzata in modo appropriato, può fornire un contributo economico più che positivo al nostro territorio, minimizzando gli impatti ambientali e paesaggistici.

Questo settore va sostenuto con convinzione perché rappresenta un’opportunità̀ unica di rilancio industriale ed energetico per il nostro Paese, in grado di garantire un uso sostenibile dello spazio marittimo, combinando la produzione di energia rinnovabile con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. Uno scenario dal potenziale senza precedenti, che permetterà di riscattare aree di crisi industriale, con la creazione di migliaia di posti di lavoro e che avrà come obiettivo finale la produzione di decine di GW di potenza rinnovabile”, ha dichiarato il Presidente Fulvio Mamone Capria nella giornata inaugurale interamente dedicata a gruppi di lavoro tematici riservati, durante i quali rappresentanti di aziende e istituzioni pubbliche, esponenti del settore della pesca e della tutela ambientale, professionisti di alto livello si sono confrontati per individuare i punti chiave per lo sviluppo della catena di approvvigionamento dell’eolico offshore nel Mediterraneo.

I temi di discussione

Sono stati discussi temi come l’espansione della catena produttiva in Europa, il ruolo dei porti come hub logistici, le sfide tecnologiche nel Mediterraneo e le criticità regolamentari in Italia, per cercare di meglio comprendere come rendere questo settore sempre più competitivo e resiliente.

Il Presidente Fulvio Mamone Capria modererà nel pomeriggio il tavolo di discussione ‘Opportunità e ricadute dell’eolico sulle comunità e i territori’, che ha ospitato i relatori: Anita Astuto – Responsabile Energia e Clima Legambiente Sicilia, Francesca Biondo – Direttore, Giulia Lo Bianco – Head of Offshore Wind Italy BayWa r.e. Global, Gianni Silvestrini – Presidente Comitato Scientifico Key – The Energy Transition Expo e Mariana Batista Senior Advisor Education & Skills – WindEurope.

