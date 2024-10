Tagli ai voli in Germania: Eurowings e Ryanair riducono drasticamente le operazioni a causa dell’aumento delle tasse

MeteoWeb

Le principali compagnie aeree low-cost stanno reagendo alle recenti modifiche fiscali del governo in Germania, con pesanti riduzioni dei voli. Eurowings ha annunciato il taglio di 1.000 voli da e per Amburgo, mentre Ryanair ha deciso di ridurre le proprie operazioni in Germania del 60%, cancellando completamente le rotte verso tre importanti città: Dortmund, Dresda e Lipsia.

Il motivo principale di queste riduzioni è legato all’aumento delle tasse sul traffico aereo, introdotto dal governo tedesco per ridurre l’impatto ambientale del trasporto aereo. Da maggio, la tassa per biglietto è aumentata di circa il 20%, con un costo che ora varia da almeno € 15,53 fino a € 70,83, a seconda della rotta del volo.

Secondo i rappresentanti di Ryanair, questa decisione di ridurre significativamente le operazioni è una risposta diretta alle nuove tasse. Anche Eurowings, compagnia del gruppo Lufthansa, ha sottolineato come l’aumento dei costi stia influenzando le sue operazioni, costringendola a tagliare centinaia di voli per mantenere la sostenibilità economica.

Le modifiche fiscali rientrano in un più ampio programma del governo tedesco per incentivare soluzioni di trasporto più ecologiche, ma le compagnie aeree avvertono che l’impatto sarà significativo anche sui viaggiatori, che potrebbero vedere un aumento dei prezzi dei biglietti, oltre a una diminuzione delle opzioni di volo disponibili.

