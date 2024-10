Temperature in calo, a Bolzano riscaldamenti già accesi

MeteoWeb

A Bolzano da oggi è possibile accendere gli impianti di riscaldamento. La decisione è stata presa questa mattina dal sindaco del capoluogo altoatesino, Renzo Caramaschi, a seguito di un brusco calo delle temperature notturne, che hanno raggiunto una minima di 10°C.

La scelta è stata motivata dalle previsioni meteorologiche provinciali, che indicano un andamento delle temperature sotto la media stagionale per i prossimi giorni. Solitamente, l’uso degli impianti di riscaldamento a Bolzano è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile, ma sono previste deroghe in caso di necessità. Il sindaco ha autorizzato l’accensione per un massimo di 7 ore al giorno.

