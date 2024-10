Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Grigno

MeteoWeb

L’ex uragano Kirk ha portato il suo pugno di pioggia sul cuore dell’Europa, con Lombardia e Alpi interessate da piogge torrenziali. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 9 ottobre, in alcune località italiane.

+28°C a Messina, Enna, Rutigliano, Acate, Tertenia

a Messina, Enna, Rutigliano, Acate, Tertenia +27°C a Salice Salentino, San Marino, Caltanissetta

a Salice Salentino, San Marino, Caltanissetta +26°C a Canicattì, Castelvetrano, Supersano, Poggio Mirteto

a Canicattì, Castelvetrano, Supersano, Poggio Mirteto +25°C a Montalbano Elicona, Gallipoli, Gaeta, Sefro, Allai

a Montalbano Elicona, Gallipoli, Gaeta, Sefro, Allai +24°C a Piana degli Albanesi, Pisticci, Norma, San Benedetto del Tronto

a Piana degli Albanesi, Pisticci, Norma, San Benedetto del Tronto +23°C a Priverno, Oliveto Citra, Vico del Gargano, Spinadesco

a Priverno, Oliveto Citra, Vico del Gargano, Spinadesco +22°C a Vignale Monferrato, Venezia, Marciano della Chiana, Cagnano Amiterno, Campoli del Monte Taburno, Roscigno

a Vignale Monferrato, Venezia, Marciano della Chiana, Cagnano Amiterno, Campoli del Monte Taburno, Roscigno +21°C a Nuoro, Morigerati, Baranello, San Venanzo, Bagno di Romagna, Gavi, Ronchi dei Legionari, Marene

a Nuoro, Morigerati, Baranello, San Venanzo, Bagno di Romagna, Gavi, Ronchi dei Legionari, Marene +20°C a Ovada, Vicenza, Gubbio, Allumiere, Campoli Appennino, Monte Sant’Angelo, Arezzo, Isola

a Ovada, Vicenza, Gubbio, Allumiere, Campoli Appennino, Monte Sant’Angelo, Arezzo, Isola +19°C a Pianello Val Tidone, Pacentro, San Mauro La Bruca, Osilo

a Pianello Val Tidone, Pacentro, San Mauro La Bruca, Osilo +18°C a Conza della Campania, Fosdinovo, Rossiglione, Berbenno

a Conza della Campania, Fosdinovo, Rossiglione, Berbenno +17°C a Bobbio Pellice, Zané, Monghidoro, Fossombrone, Ariano Irpino

a Bobbio Pellice, Zané, Monghidoro, Fossombrone, Ariano Irpino +16°C a Pieve Santo Stefano, Grigno, Montoggio, Ala, Montoggio, Stazzema

a Pieve Santo Stefano, Grigno, Montoggio, Ala, Montoggio, Stazzema +15°C a Boscoreale, Montemonaco, Ferriere, Agordo, Massello

a Boscoreale, Montemonaco, Ferriere, Agordo, Massello +14°C a Cagli, Tambre, Brosso.



