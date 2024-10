Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Gubbio

MeteoWeb

Generale miglioramento del tempo sull’Italia oggi, con ampie schiarite in tutte le regioni. L’ingresso del Maestrale è responsabile del calo termico anche al Centro-Sud. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 9 ottobre, in alcune località italiane.

+28°C a Palazzolo Acreide, Ribera, Lecce

a Palazzolo Acreide, Ribera, Lecce +27°C a Comiso, Nicolosi, Orosei, Veglie, Zapponeta

a Comiso, Nicolosi, Orosei, Veglie, Zapponeta +26°C a Contessa Entellina, Santa Croce Camerina, Rosarno, Foggia

a Contessa Entellina, Santa Croce Camerina, Rosarno, Foggia +25°C a Messina, Mirabella Imbaccari, Villasalto, Luzzi, Mola di Bari, Graffignano

a Messina, Mirabella Imbaccari, Villasalto, Luzzi, Mola di Bari, Graffignano +24°C a Jesolo, San Possidonio, Amandola, Pico, Nocera Inferiore

a Jesolo, San Possidonio, Amandola, Pico, Nocera Inferiore +23°C a Ozieri, Sinnai, Caccamo, Simeri Crichi, Contursi Terme, Castelnovo Bariano

a Ozieri, Sinnai, Caccamo, Simeri Crichi, Contursi Terme, Castelnovo Bariano +22°C a Montecchio Precalcino, Loro Ciuffenna, San Demetrio ne’ Vestini, Cassano Irpino, Sicignano degli Alburni, Nissoria

a Montecchio Precalcino, Loro Ciuffenna, San Demetrio ne’ Vestini, Cassano Irpino, Sicignano degli Alburni, Nissoria +21°C a Spoleto, Busachi, Palomonte, Santa Croce di Magliano, San Ginesio, Arcevia, Sasso Marconi, Robbio

a Spoleto, Busachi, Palomonte, Santa Croce di Magliano, San Ginesio, Arcevia, Sasso Marconi, Robbio +20°C a Acqui Terme, Gubbio, Taglio di Po, Fornelli, Buccino, Catanzaro, Troina, San Nicolò Gerrei, Vaglia

a Acqui Terme, Gubbio, Taglio di Po, Fornelli, Buccino, Catanzaro, Troina, San Nicolò Gerrei, Vaglia +19°C a Castel di Lucio, Montesano sulla Marcellana, Cittareale, Vicchio, Vigevano, Rovereto, Pavullo nel Frignano

a Castel di Lucio, Montesano sulla Marcellana, Cittareale, Vicchio, Vigevano, Rovereto, Pavullo nel Frignano +18°C a Castiglione dei Pepoli, Rieti, Santa Maria del Molise, Conza della Campania, Floresta, Orune

a Castiglione dei Pepoli, Rieti, Santa Maria del Molise, Conza della Campania, Floresta, Orune +17°C a Urzulei, Montemarano, Collalto Sabino, Guiglia, Tres, Castagneto Po, Frassinoro, Urzulei

a Urzulei, Montemarano, Collalto Sabino, Guiglia, Tres, Castagneto Po, Frassinoro, Urzulei +16°C a Terragnolo, Loro Ciuffenna, Monteleone di Spoleto, Capracotta

a Terragnolo, Loro Ciuffenna, Monteleone di Spoleto, Capracotta +15°C a Rocca di Mezzo, Pontassieve, Serramazzoni, Folgaria

a Rocca di Mezzo, Pontassieve, Serramazzoni, Folgaria +14°C a Coazze, Vernio, Fiamignano

