Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Catanzaro

Settimana al via con nubi e qualche pioggia al Nord mentre si consolida l’anticiclone ma da metà settimana cambia tutto a causa di una violenta ondata di maltempo. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 14 ottobre, in alcune località italiane.

+28°C a Nusco, Camporeale, Lentini, Siliqua, Siniscola

a Nusco, Camporeale, Lentini, Siliqua, Siniscola +27°C a Santa Croce Camerina, Foggia, Mandas

a Santa Croce Camerina, Foggia, Mandas +26°C a Francofonte, Bessude, Luzzi, Cerignola, Fermo, Roma

a Francofonte, Bessude, Luzzi, Cerignola, Fermo, Roma +25°C a Catanzaro, Genga, Subiaco, Vallo della Lucania, Cesarò, Quartu Sant’Elena

a Catanzaro, Genga, Subiaco, Vallo della Lucania, Cesarò, Quartu Sant’Elena +24°C a Trabia, Acireale, Aglientu, Morigerati, Veglie, Giugliano in Campania, Sassoferrato, San Giuliano Terme, Ancona, Cagliari, Palermo, Firenze

a Trabia, Acireale, Aglientu, Morigerati, Veglie, Giugliano in Campania, Sassoferrato, San Giuliano Terme, Ancona, Cagliari, Palermo, Firenze +23°C a Mesola, Castel del Piano, Montesilvano, Rocca D’Evandro, Cassano delle Murge, Caronia, L’Aquila, Napoli, Campobasso, Bari, Perugia

a Mesola, Castel del Piano, Montesilvano, Rocca D’Evandro, Cassano delle Murge, Caronia, L’Aquila, Napoli, Campobasso, Bari, Perugia +22°C a Floresta, Altilia, Lecce, Castelmauro, San Giovanni Rotondo, Rocca Santo Stefano, Castelnuovo Berardenga, Voghiera, Bologna

a Floresta, Altilia, Lecce, Castelmauro, San Giovanni Rotondo, Rocca Santo Stefano, Castelnuovo Berardenga, Voghiera, Bologna +21°C a Tusa, Bisaccia, San Marco in Lamis, Esanatoglia, Monticiano, Urbino, Capraia e Limite, Treviso

a Tusa, Bisaccia, San Marco in Lamis, Esanatoglia, Monticiano, Urbino, Capraia e Limite, Treviso +20°C a Montebelluna, Monsummano Terme, Scheggia e Pascelupo, Caprarola, Collepardo, Montemarano, Martina Franca, Trieste, Genova, Torino

a Montebelluna, Monsummano Terme, Scheggia e Pascelupo, Caprarola, Collepardo, Montemarano, Martina Franca, Trieste, Genova, Torino +19°C a Capizzi, Campochiaro, Loro Ciuffenna, Roverchiara, Campoformido, Bobbio, Aosta

a Capizzi, Campochiaro, Loro Ciuffenna, Roverchiara, Campoformido, Bobbio, Aosta +18°C a Demonte, Camaiore, Assisi, Cervara di Roma, Vittorio Veneto

a Demonte, Camaiore, Assisi, Cervara di Roma, Vittorio Veneto +17°C a Montanaso Lombardo, Pistoia, Predosa, Chies d’Alpago, Trento

a Montanaso Lombardo, Pistoia, Predosa, Chies d’Alpago, Trento +16°C a Guarcino, Pietra Marazzi, Perarolo di Cadore

a Guarcino, Pietra Marazzi, Perarolo di Cadore +15°C a Miane, Rassa, Urbe, Barga

a Miane, Rassa, Urbe, Barga +14°C a Zanica, Torriglia, Abbadia San Salvatore

