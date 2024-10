Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Genova

MeteoWeb

Un “treno” di perturbazioni determinerà varie fasi di maltempo a iniziare dal Nord, che è già alle prese con allagamenti ed esondazioni soprattutto sul settore occidentale. Il forte maltempo continuerà anche domani. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 16 ottobre, in alcune località italiane.

+28°C a Benevento, Mussomeli, Suni, Sala Consilina

a Benevento, Mussomeli, Suni, Sala Consilina +27°C a San Fratello, Montresta, Cosenza, Postiglione, Supersano

a San Fratello, Montresta, Cosenza, Postiglione, Supersano +26°C a Termini Imerese, Busachi, Crispiano, Lucera

a Termini Imerese, Busachi, Crispiano, Lucera +25°C a Oschiri, Messina, Manfredonia, Alessano

a Oschiri, Messina, Manfredonia, Alessano +24°C a Tempio Pausania, Antillo, Latiano, Poggio Moiano

a Tempio Pausania, Antillo, Latiano, Poggio Moiano +23°C a Aritzo, Simeri Crichi, Rutigliano, Chieti, Macerata

a Aritzo, Simeri Crichi, Rutigliano, Chieti, Macerata +22°C a Sezze, Catanzaro, Cagnano Varano, San Giuliano Terme

a Sezze, Catanzaro, Cagnano Varano, San Giuliano Terme +21°C a Casarsa della Delizia, Porto San Giorgio, Campobasso

a Casarsa della Delizia, Porto San Giorgio, Campobasso +20°C a Capracotta, Corinaldo, Taglio di Po, Portogruaro, Genova

a Capracotta, Corinaldo, Taglio di Po, Portogruaro, Genova +19°C a San Donà di Piave, Pioraco, Linguaglossa, Nuoro

a San Donà di Piave, Pioraco, Linguaglossa, Nuoro +18°C a Pietrabbondante, Ferrara, Cavallino-Treporti, Todi

a Pietrabbondante, Ferrara, Cavallino-Treporti, Todi +17°C a Mignanego, Badia Tedalda, Carpenedolo, Cingoli

a Mignanego, Badia Tedalda, Carpenedolo, Cingoli +16°C a Ozzano dell’Emilia, Villanova d’Asti, Schio, Guarcino

a Ozzano dell’Emilia, Villanova d’Asti, Schio, Guarcino +15°C a Villa Basilica, Teolo, Canale d’Agordo

a Villa Basilica, Teolo, Canale d’Agordo +14°C a Lizzano in Belvedere, Fiè allo Sciliar

