Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Terni

Una perturbazione atlantica intensa sta portando forte maltempo al Centro-Nord, con piogge torrenziali responsabili di esondazioni e allagamenti soprattutto in Liguria. Domani il maltempo raggiungerà anche le regioni del Sud. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 17 ottobre, in alcune località italiane.

+28°C a Ciminna, Alife, Valenzano, Illorai, Castelluccio Inferiore, Bari

a Ciminna, Alife, Valenzano, Illorai, Castelluccio Inferiore, Bari +27°C a Caltanissetta, Marineo, Cassano delle Murge, Genga, Sant’Antioco

a Caltanissetta, Marineo, Cassano delle Murge, Genga, Sant’Antioco +26°C a Roma, Siracusa, Messina, Sclafani Bagni, Castiadas, Crispiano, Sgurgola, Acqualagna

a Roma, Siracusa, Messina, Sclafani Bagni, Castiadas, Crispiano, Sgurgola, Acqualagna +25°C a Sassocorvaro, Terni, Colletorto, Morano Calabro, Martina Franca, Orani

a Sassocorvaro, Terni, Colletorto, Morano Calabro, Martina Franca, Orani +24°C a Andretta, Marsciano, Gabicce Mare, Civitavecchia, Santa Croce di Magliano, Montescaglioso, Decollatura

a Andretta, Marsciano, Gabicce Mare, Civitavecchia, Santa Croce di Magliano, Montescaglioso, Decollatura +23°C a Pedara, Teora, Castel di Sangro, Vieste, Vitorchiano, Umbertide, Calci, Acquasparta, Rocca Santo Stefano, Perugia

a Pedara, Teora, Castel di Sangro, Vieste, Vitorchiano, Umbertide, Calci, Acquasparta, Rocca Santo Stefano, Perugia +22°C a Loro Ciuffenna, San Demetrio ne’ Vestini, Lauro, Minervino di Lecce, Aritzo

a Loro Ciuffenna, San Demetrio ne’ Vestini, Lauro, Minervino di Lecce, Aritzo +21°C a Linguaglossa, Fara San Martino, Amatrice, Gubbio, Genova, Trieste, Firenze

a Linguaglossa, Fara San Martino, Amatrice, Gubbio, Genova, Trieste, Firenze +20°C a Varese Ligure, Portomaggiore, Valfabbrica, Controguerra

a Varese Ligure, Portomaggiore, Valfabbrica, Controguerra +19°C a Pontremoli, San Michele al Tagliamento, Arezzo, Bono

a Pontremoli, San Michele al Tagliamento, Arezzo, Bono +18°C a Montemignaio, Montebelluna, Castelli Calepio, Monteveglio

a Montemignaio, Montebelluna, Castelli Calepio, Monteveglio +17°C a Seregno, Santo Stefano di Cadore, Frassinoro, Bolognola

a Seregno, Santo Stefano di Cadore, Frassinoro, Bolognola +16°C a Arzignano, Belluno, Cerano, Chiusi della Verna, Torino

a Arzignano, Belluno, Cerano, Chiusi della Verna, Torino +15°C a Casto, Lona-Lases, Sambuca Pistoiese

a Casto, Lona-Lases, Sambuca Pistoiese +14°C a Berbenno, Poppi, Belvedere Langhe

