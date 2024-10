Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Menfi

MeteoWeb

Il maltempo che da giorni attanaglia l’Italia sta raggiungendo il suo apice, con piogge torrenziali e forti temporali che si abbattono su diverse regioni, dal Nord al Sud, in un crescendo di fenomeni estremi. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 18 ottobre, in alcune località italiane.

+28°C a Torregrotta, Lascari

a Torregrotta, Lascari +27°C a Naso, Carini, Riposto, Fondi, Barumini

a Naso, Carini, Riposto, Fondi, Barumini +26°C a Montelabbate, Pievebovigliana, Patti, Ancona

a Montelabbate, Pievebovigliana, Patti, Ancona +25°C a Castellammare del Golfo, Menfi, Nocera Inferiore, Vico del Gargano, Sant’Agata sul Santerno

a Castellammare del Golfo, Menfi, Nocera Inferiore, Vico del Gargano, Sant’Agata sul Santerno +24°C a Spoleto, Camerino, Barletta, Rosarno, Brindisi, Guspini, Oschiri

a Spoleto, Camerino, Barletta, Rosarno, Brindisi, Guspini, Oschiri +23°C a Rovigo, Posta, Cassano delle Murge, Allai

a Rovigo, Posta, Cassano delle Murge, Allai +22°C a Morano Calabro, Locorotondo, Marcianise, Cortona, Bentivoglio, Tribano

a Morano Calabro, Locorotondo, Marcianise, Cortona, Bentivoglio, Tribano +21°C a Bondeno, Marta, Campoli Appennino, Moiano, Sanza

a Bondeno, Marta, Campoli Appennino, Moiano, Sanza +20°C a Bardi, Torrile, San Biagio Saracinisco, Tramonti

a Bardi, Torrile, San Biagio Saracinisco, Tramonti +19°C a Piazza Armerina, Alà dei Sardi, Castellina in Chianti

a Piazza Armerina, Alà dei Sardi, Castellina in Chianti +18°C a Volterra, Letino, Carnate, Pocenia, Troina

a Volterra, Letino, Carnate, Pocenia, Troina +17°C a Bisaccia, Cimino, Barberino di Mugello, Fumane

a Bisaccia, Cimino, Barberino di Mugello, Fumane +16°C a Bargagli, Teolo, Dronero, Pino Torinese

a Bargagli, Teolo, Dronero, Pino Torinese +15°C a Pistoia, Guarcino, Folgaria, Chiusi della Verna

a Pistoia, Guarcino, Folgaria, Chiusi della Verna +14°C a Santo Stefano d’Aveto, Capracotta

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.