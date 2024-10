Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +24°C a Gallipoli

MeteoWeb

Un forte maltempo sta colpendo l’Italia da stamattina, con intense piogge al Nord e accumuli già oltre i 150mm in alcune zone. Si prevede un ulteriore peggioramento nelle prossime ore, con estensione dei fenomeni anche alle regioni centrali. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 2 ottobre, in alcune località italiane:

+30°C a Termini Imerese, Rende, Molfetta, Tertenia

a Termini Imerese, Rende, Molfetta, Tertenia +29°C a Cerignola, Palermo, Quartu Sant’Elena

a Cerignola, Palermo, Quartu Sant’Elena +28°C a Caccamo, Scicli, Nardò, Chieti

a Caccamo, Scicli, Nardò, Chieti +27°C a Randazzo, Licata, Santa Croce Camerina, Lequile, Lucera, Golfo Aranci, Siliqua

a Randazzo, Licata, Santa Croce Camerina, Lequile, Lucera, Golfo Aranci, Siliqua +26°C a Caltanissetta, Guspini, Bisaccia, Ancona, Ferrara, Perfugas

a Caltanissetta, Guspini, Bisaccia, Ancona, Ferrara, Perfugas +25°C a Santa Maria a Vico, Gatteo, Piazza Armerina, Sardara, Nereto

a Santa Maria a Vico, Gatteo, Piazza Armerina, Sardara, Nereto +24°C a Gallipoli, Civitavecchia, Fucecchio, Bologna, Gonnosfanadiga

a Gallipoli, Civitavecchia, Fucecchio, Bologna, Gonnosfanadiga +23°C a Peccioli, Alatri, Savelli, Villa Verde, Canicattì, Maiolati Spontini, Faenza, Grosseto

a Peccioli, Alatri, Savelli, Villa Verde, Canicattì, Maiolati Spontini, Faenza, Grosseto +22°C a Valfabbrica, Ercolano, Messina, Montescaglioso

a Valfabbrica, Ercolano, Messina, Montescaglioso +21°C a Olevano Romano, Volterra, Genova

a Olevano Romano, Volterra, Genova +20°C a Monsummano Terme, Cagnano Amiterno, Positano

a Monsummano Terme, Cagnano Amiterno, Positano +19°C a Caposele, Castel San Niccolò

