Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Rimini

Il Ciclone Mediterraneo Irina ha lasciato una scia di distruzione in Italia, ma prima ancora di poter fare il bilancio dei danni, una nuova tempesta è già alle porte. Nella seconda metà della settimana, il maltempo tornerà a colpire il Paese con un’ondata di fenomeni estremi, travolgendo le regioni da Nord a Sud, e promettendo nuovi scenari di emergenza. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 22 ottobre, in alcune località italiane.

+27°C a Napoli

a Napoli +26°C ad Ascea, Acquaviva delle Fonti, Oristano, Patti

ad Ascea, Acquaviva delle Fonti, Oristano, Patti +25°C a Roma, Rosarno, Salice Salentino, Assemini, Frosinone, Poppi

a Roma, Rosarno, Salice Salentino, Assemini, Frosinone, Poppi +24°C a Palermo, Collesalvetti, Terlizzi, Ortelle, Brolo

a Palermo, Collesalvetti, Terlizzi, Ortelle, Brolo +23°C a Gallipoli, Collepardo, Fabro, Pozzonovo

a Gallipoli, Collepardo, Fabro, Pozzonovo +22°C a Moneglia, Castelnovo Bariano, Ururi, Bari

a Moneglia, Castelnovo Bariano, Ururi, Bari +21°C a San Demetrio Corone, Lucca, Chioggia, Cerrione, Gorgonzola

a San Demetrio Corone, Lucca, Chioggia, Cerrione, Gorgonzola +20°C a Rimini, Montalcino, Costa Serina, San Marco in Lamis

a Rimini, Montalcino, Costa Serina, San Marco in Lamis +19°C a Roccastrada, Santa Croce di Magliano, Castelluccio Valmaggiore

a Roccastrada, Santa Croce di Magliano, Castelluccio Valmaggiore +18°C a Castiglione d’Orcia, Casole Bruzio, Roncofreddo, Barzio

a Castiglione d’Orcia, Casole Bruzio, Roncofreddo, Barzio +17°C a Ferriere, Miane, Chiesanuova, Amatrice, Soveria Mannelli

a Ferriere, Miane, Chiesanuova, Amatrice, Soveria Mannelli +16°C a Santa Maria del Molise, Modigliana

a Santa Maria del Molise, Modigliana +15°C a Savelli, Careggine



