Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +13°C a Venezia

Un’ondata di freddo anomala sta colpendo il Nord Italia, con massime che si attestano intorno ai 12-13 gradi in numerose località di pianura, un valore decisamente fuori norma per questo periodo autunnale. Questo abbassamento drastico delle temperature rappresenta un’anomalia climatica notevole, rendendo il clima di ottobre più simile a quello di fine novembre. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 4 ottobre, in alcune località italiane:

+29°C a Riposto, Mineo, Floridia

a Riposto, Mineo, Floridia +28°C a Riesi, Aidone, Pisticci, Mola di Bari

a Riesi, Aidone, Pisticci, Mola di Bari +27°C a Bivona, Gela, Cariati, Soleto, Molfetta, Palazzolo Acreide

a Bivona, Gela, Cariati, Soleto, Molfetta, Palazzolo Acreide +26°C a Licata, Palermo, Pedara, Bisignano, Lecce, Termoli

a Licata, Palermo, Pedara, Bisignano, Lecce, Termoli +25°C a Contessa Entellina, Santa Croce Camerina, Miglionico, Supersano, Villasor

a Contessa Entellina, Santa Croce Camerina, Miglionico, Supersano, Villasor +24°C a Trapani, Canicattì, Messina, Catanzaro, Vallo della Lucania, Martina Franca, Terracina, Tortolì

a Trapani, Canicattì, Messina, Catanzaro, Vallo della Lucania, Martina Franca, Terracina, Tortolì +23°C a Nicosia, Scerni, Montalto di Castro, Fossombrone, Tertenia

a Nicosia, Scerni, Montalto di Castro, Fossombrone, Tertenia +22°C a Caccamo, Agira, Montoro Inferiore, Aprilia, Pietrasanta, Senorbì, Novara di Sicilia

a Caccamo, Agira, Montoro Inferiore, Aprilia, Pietrasanta, Senorbì, Novara di Sicilia +21°C a Loro Ciuffenna, Mafalda, Buccino, Antillo, Buccino, Bosa, Rapallo, Acqualagna, Penne

a Loro Ciuffenna, Mafalda, Buccino, Antillo, Buccino, Bosa, Rapallo, Acqualagna, Penne +20°C a Caltabellotta, Troina, Lattarico, Senerchia, Lenola, Grottammare, Castelfiorentino, Genova

a Caltabellotta, Troina, Lattarico, Senerchia, Lenola, Grottammare, Castelfiorentino, Genova +19°C a Moneglia, Sant’Angelo in Vado, Capodimonte, Arsoli, Morcone, Castel di Lucio, Villa Verde

a Moneglia, Sant’Angelo in Vado, Capodimonte, Arsoli, Morcone, Castel di Lucio, Villa Verde +18°C a Mistretta, Montesano sulla Marcellana, Campobasso, Marta, Appignano, Genova, Castellanza

a Mistretta, Montesano sulla Marcellana, Campobasso, Marta, Appignano, Genova, Castellanza +17°C a Ponte dell’Olio, Castellina Marittima, Pecetto Torinese, Montepulciano, Cerreto di Spoleto, Andretta

a Ponte dell’Olio, Castellina Marittima, Pecetto Torinese, Montepulciano, Cerreto di Spoleto, Andretta +16°C a Gambellara, Broni, Loro Ciuffenna, Fiuminata, Collepardo, Linguaglossa, Orune

a Gambellara, Broni, Loro Ciuffenna, Fiuminata, Collepardo, Linguaglossa, Orune +15°C a Cesarò, Gualdo, Castelli Calepio, Milano, Montaldo Scarampi

a Cesarò, Gualdo, Castelli Calepio, Milano, Montaldo Scarampi +14°C a Varisella, Cavallino-Treporti, Assisi, Iglesias

a Varisella, Cavallino-Treporti, Assisi, Iglesias +13°C a Campodarsego, Venezia, Quinto Vicentino

a Campodarsego, Venezia, Quinto Vicentino +12°C a Baiso, Calci, Rivodutri

