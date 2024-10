Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +16°C a Gubbio

MeteoWeb

Condizioni meteo in lento miglioramento nel corso del weekend ma oggi piogge e temporali hanno ancora colpito alcune aree del Centro-Sud. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 5 ottobre, in alcune località italiane:

+29°C a Noto

a Noto +28°C a Catania

a Catania +27°C a Misilmeri, San Giovanni la Punta, Scicli

a Misilmeri, San Giovanni la Punta, Scicli +26°C a Santa Croce Camerina, Termini Imerese, Taurisano, Mola di Bari

a Santa Croce Camerina, Termini Imerese, Taurisano, Mola di Bari +25°C a Lascari, Falcone, Gela, Brindisi, Spongano, Terracina, Villasor

a Lascari, Falcone, Gela, Brindisi, Spongano, Terracina, Villasor +24°C a Sant’Angelo Muxaro, Messina, Lucera, Veglie, Capoterra

a Sant’Angelo Muxaro, Messina, Lucera, Veglie, Capoterra +23°C a Contessa Entellina, Licata, Ribera, Montescaglioso, Latina, Molfetta, Loiri Porto San Paolo

a Contessa Entellina, Licata, Ribera, Montescaglioso, Latina, Molfetta, Loiri Porto San Paolo +22°C a Decimomannu, Valledolmo, Mirabella Imbaccari, Francavilla Fontana, Cervaro, Nepi

a Decimomannu, Valledolmo, Mirabella Imbaccari, Francavilla Fontana, Cervaro, Nepi +21°C a Bonassola, Spinadesco, Scansano, Arsoli, Fisciano, Pontecorvo, Altavilla Silentina, Dipignano, San Cataldo

a Bonassola, Spinadesco, Scansano, Arsoli, Fisciano, Pontecorvo, Altavilla Silentina, Dipignano, San Cataldo +20°C a Piana degli Albanesi, Agira, Morano Calabro, Torchiara, Termoli, Terni, Baschi, Genova, Arzignano

a Piana degli Albanesi, Agira, Morano Calabro, Torchiara, Termoli, Terni, Baschi, Genova, Arzignano +19°C a Loro Ciuffenna, Cori, Casalpusterlengo, Monreale, Galliate, Follina

a Loro Ciuffenna, Cori, Casalpusterlengo, Monreale, Galliate, Follina +18°C a Arzignano, Novara, Seravezza, Castiglione del Lago, Ceccano, Dipignano, Torralba, Mistretta

a Arzignano, Novara, Seravezza, Castiglione del Lago, Ceccano, Dipignano, Torralba, Mistretta +17°C a Savelli, Olevano Romano, Pineto, Cerveteri, Città della Pieve, Sinalunga, Ferrara, Osiglia, Mezzolombardo

a Savelli, Olevano Romano, Pineto, Cerveteri, Città della Pieve, Sinalunga, Ferrara, Osiglia, Mezzolombardo +16°C a Gubbio, Borgo Val di Taro, Senigallia, Avigliano Umbro, Colle Sannita, Fisciano

a Gubbio, Borgo Val di Taro, Senigallia, Avigliano Umbro, Colle Sannita, Fisciano +15°C a Montalbano Elicona, Lauro, Rieti, Cantiano, Rosignano Marittimo, Ronco Scrivia

a Montalbano Elicona, Lauro, Rieti, Cantiano, Rosignano Marittimo, Ronco Scrivia +14°C a Belluno, Abbadia San Salvatore, Melfi

a Belluno, Abbadia San Salvatore, Melfi +13°C a Letino, Monteveglio

a Letino, Monteveglio +12°C a Codigoro, Sassello, Capracotta

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.