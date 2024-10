Tempesta Ashley in Europa: porterà raffiche fino a 130km/h in Irlanda e Regno Unito | VIDEO

MeteoWeb

Sono probabili feriti e pericolo per la vita a causa delle raffiche di vento fino a 130km/h che colpiranno alcune parti del Regno Unito questo weekend nella prima tempesta con nome della stagione. La tempesta Ashley si sta sviluppando rapidamente mentre attraversa l’Atlantico, subendo un processo noto come “ciclogenesi esplosiva“. La tempesta Ashley porterà una seconda parte del weekend piovosa e ventosa sul Regno Unito, ha affermato il Met Office, il servizio meteorologico britannico.

Il Met Office ha emesso un’allerta meteo gialla per l’intera Scozia e Irlanda del Nord e parti del nord-ovest dell’Inghilterra e del Galles in vista dell’arrivo della tempesta Ashley domani, domenica 20 ottobre. L’allerta sarà in vigore dalle 9:00 di domenica fino a mezzanotte.

Raffiche di vento fino a 130km/h potrebbero colpire il nord-ovest della Scozia e “sono probabili feriti e pericolo per la vita a causa di grandi onde e materiale della spiaggia che viene lanciato su strade costiere, lungomare e proprietà“, ha affermato il Met Office. C’è “una buona probabilità” di interruzioni di corrente in quell’area che potrebbero influenzare la copertura della telefonia mobile e gli edifici saranno probabilmente danneggiati, ad esempio con tegole divelte dai tetti.

Sono probabili interruzioni o cancellazioni di servizi stradali, ferroviari, aerei e traghetti, nonché chiusure di strade e ponti.

Allerta arancione per vento in Irlanda

Un’allerta arancione per vento copre 7 contee dell’Irlanda, Donegal, Sligo, Leitrim, Kerry, Clare, Galway & Mayo. L’allerta sarà in vigore dalle 12:00 alle 21:00 di domenica. Met Eireann, il servizio meteorologico irlandese, ha affermato che la prima tempesta con nome della stagione porterà venti molto forti e rafficati da sud a sud-ovest, abbinati a maree elevate. Le contee interessate potrebbero subire raffiche fino a 130km/h.

Il servizio meteorologico ha affermato che c’è la possibilità di inondazioni costiere, grandi onde costiere, alberi caduti, condizioni di viaggio molto difficili, condizioni pericolose in mare, danni alle linee elettriche e potenziali interruzioni di corrente e danni a strutture già indebolite.

Il resto dell’isola è coperto da un’allerta gialla per vento.

Effetti anche sulla Francia

Anche la Francia sperimenterà il passaggio della tempesta Ashley. Questa volta sarà soprattutto la Bretagna a essere colpita da questa depressione che porterà forti piogge e vento. Météo-France prevede che “domenica 20 e lunedì 21 ottobre, una perturbazione colpirà le regioni nordoccidentali con venti sostenuti lungo la costa della Manica”.

“Si prevede un episodio di pioggia duraturo ma questa volta avviene in un contesto di alte maree. Attenzione, lunedì il rischio di inondazioni sarà notevole, soprattutto negli estuari”, avverte il meteorologo Stéven Tual, sul suo account X.

E iniziano a vedersi gli effetti già questa sera: mare molto mosso a Saint-Malo con importanti inondazioni marine, in un contesto di alte maree, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.