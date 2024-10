La tempesta Ashley infuria in Europa: voli cancellati e decine di migliaia di case al buio in Regno Unito e Irlanda | VIDEO

MeteoWeb

Circa 4.000 case sono attualmente senza corrente in Irlanda del Nord a causa dei forti venti della tempesta Ashley. La Northern Ireland Electricity ha affermato che Ashley ha causato danni di lieve entità alla rete, ma altri clienti potrebbero essere ancora colpiti. Decine di voli sono stati cancellati all’aeroporto di Belfast City e all’aeroporto di Dublino. L’aeroporto di Belfast City ha chiesto ai passeggeri di controllare lo stato del loro volo prima di recarsi in aeroporto. Le cancellazioni riguardano principalmente i voli Aer Lingus.

Su alcuni dei voli atterrati all’aeroporto di Belfast City, i passeggeri hanno affermato di non essere riusciti a sbarcare perché c’era troppo vento. “Siamo riusciti a volare durante una tempesta da Alicante a Belfast e siamo atterrati sani e salvi, ma non siamo riusciti a scendere dall’aereo”, ha detto Tracy Godfrey di Comber a BBC News NI. Ai passeggeri è stato detto che non era possibile portare le scale all’aereo a causa dei forti venti. “L’equipaggio è stato brillante nell’aggiornarci, ma siamo il quarto in una coda di cinque aerei e potrebbero trainarci fino al ponte di terra e noi scenderemmo dall’aereo in quel modo”, ha aggiunto. “Ma le nostre valigie restano sull’aereo e dovremmo tornare domani a prenderle.”

Il Met Office, il servizio meteorologico britannico, ha emesso un’allerta meteo gialla per le contee occidentali fino alle 21 italiane di oggi. Un’allerta meteo gialla per vento rimane in vigore per tutta l’Irlanda del Nord fino alla mezzanotte locale. La stazione meteorologica di Killowen, nella contea di Down, ha registrato una raffica di 130km/h.

Translink, Holding dei Trasporti dell’Irlanda del Nord, ha avvisato di ritardi e interruzioni nei viaggi in treno.

Il Dipartimento per le infrastrutture dell’Irlanda del Nord ha affermato che sono state installate delle difese temporanee contro le inondazioni lungo il fiume Lagan in aree ad alto rischio come Lockview Road e Cutters Warf, nel sud di Belfast.

Nel pomeriggio un uomo, una donna e un bambino sono stati tutti portati in ospedale dopo essere finiti in difficoltà in acqua su una spiaggia ad Aberdeen, in Scozia.

Decine di migliaia di case al buio in Irlanda

Met Éireann, il servizio meteorologico irlandese, ha emesso il suo secondo livello di allerta più alto, Status Orange, per contee tra cui Galway e Mayo. Sono previsti venti molto forti in tutta l’Irlanda. Lungo le coste esposte e le alture, le raffiche potrebbero raggiungere i 110-130km/h. Met Éireann prevede inondazioni costiere, condizioni di viaggio difficili e mari pericolosi lungo le contee di Clare, Kerry, Donegal, Galway, Leitrim, Mayo e Sligo.

Circa 53.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità in Irlanda ma ora questo numero è sceso a 29.000, secondo gli ultimi aggiornamenti. Mayo, Galway, Sligo, Clare, Cork, Kerry e Dublino sono le contee più colpite dai blackout.

La tempesta Ashley in Francia

La tempesta Ashley influenzerà anche le regioni nordoccidentali della Francia fino a domani. Un nuovo episodio di pioggia interessa la Francia a partire da oggi e si intensificherà nella giornata di lunedì. Questa volta a essere interessati sono soprattutto i dipartimenti del Nord-Ovest e del Nord. Le precipitazioni totali potrebbero avvicinarsi ai 30-40mm tra la Bretagna e la Normandia. Precipitazioni che si aggiungeranno agli oltre 20mm caduti oggi nella maggior parte dei dipartimenti bretoni. Una prima ondata di pioggia, infatti, ha attraversato la Bretagna, la Normandia e l’Alta Francia, ma il grosso è previsto per domani.

Questa pioggia cadrà su terreni già saturi e potrebbe col tempo provocare la reazione dei corsi d’acqua. Météo-France mette così diversi dipartimenti in allerta gialla per le piogge e alcuni anche per il rischio di inondazioni. Secondo La Chaîne Météo, fino alle 18 di oggi “erano già caduti 30mm di pioggia a Coray, 25mm a Ploërdut e 21mm a Brest” ma è atteso nella notte “l’episodio di pioggia forte tra la Bretagna e la Normandia”.

Oggi si sono registrati anche venti significativi, in particolare sulle coste della Manica, a oltre 90km/h. Come indicato da Ouest-France, le onde legate alla tempesta Ashley arriveranno fino alla Bretagna e, sommate alle maree dai coefficienti ancora elevati, potrebbero provocare episodi di inondazioni costiere, soprattutto nel Finistère, avverte Météo-France.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.