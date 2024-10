Una grave tempesta solare mette a rischio le reti elettriche: gli Stati Uniti in apprensione dopo gli ultimi uragani

MeteoWeb

Previsioni meteorologiche spaziali indicano che una grave tempesta solare in arrivo sulla Terra potrebbe mettere ulteriormente a rischio le reti elettriche negli Stati Uniti, già sotto pressione per i recenti uragani consecutivi. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha emesso un avviso di tempesta geomagnetica severa da giovedì a venerdì, a seguito di un’esplosione rilevata sul Sole all’inizio della settimana.

Le tempeste geomagnetiche possono temporaneamente interrompere segnali radio e alimentazione elettrica. NOAA ha avvertito i gestori delle centrali elettriche e delle navicelle spaziali in orbita di adottare precauzioni. È stato inoltre informato il Federal Emergency Management Agency (FEMA) riguardo a possibili interruzioni di corrente, poiché l’organizzazione sta ancora affrontando le conseguenze devastanti dell’uragano Helene e si prepara per l’uragano Milton.

“Essere qui per avvisare consente alle persone di prepararsi” ha affermato Rob Steenburgh del NOAA’s Space Weather Prediction Center, aggiungendo che la Florida dovrebbe trovarsi abbastanza a sud da evitare disagi significativi, a meno che l’attività solare non aumenti ulteriormente.

Le preoccupazioni degli esperti

Gli esperti sono particolarmente preoccupati per gli effetti sulle reti elettriche nelle aree già colpite dall’uragano Helene. La tempesta solare potrebbe anche generare spettacolari aurore boreali visibili fino al Midwest e alla California del Nord, sebbene la localizzazione esatta e i tempi rimangano incerti. NOAA invita gli appassionati di astronomia a puntare i loro smartphone verso il cielo, poiché spesso i dispositivi catturano aurore che l’occhio umano non riesce a vedere.

La tempesta solare di maggio aveva illuminato il cielo dell’emisfero settentrionale con spettacolari aurore, senza causare interruzioni significative.

