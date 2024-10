Tempesta Trami, dramma nelle Filippine: 40 morti e decine di migliaia di sfollati

MeteoWeb

La tempesta tropicale Trami ha colpito le Filippine con forza devastante, provocando almeno 40 vittime e costringendo decine di migliaia di persone a lasciare le proprie case. In soli due giorni, in alcune aree del Paese è caduta una quantità di pioggia pari a quella normalmente registrata in due mesi, causando gravi inondazioni: a riferirlo sono le autorità locali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.