Tempesta Trami, piogge alluvionali nelle Filippine: un morto e 7 dispersi, migliaia di evacuati | FOTO

MeteoWeb

Un violento temporale scatenato dall’avvicinamento di una tempesta tropicale ha sommerso città e paesi nella parte orientale delle Filippine, provocando inondazioni diffuse e costringendo molte persone a cercare rifugio sui tetti delle proprie abitazioni. Le autorità locali hanno fatto appelli disperati per l’invio di imbarcazioni e camion per le operazioni di salvataggio.

Il governo ha deciso di chiudere scuole e uffici pubblici su tutta l’isola di Luzon, la principale del Paese, in vista dell’arrivo della tempesta tropicale Trami (chiamata Kristine nelle Filippine), che minaccia milioni di persone. La tempesta si trova a circa 310 km da Baler, nella provincia di Aurora, con venti sostenuti fino a 85 km/h e raffiche fino a 105 km/h.

Si prevedono piogge torrenziali con accumuli fino a 20 cm in un solo giorno nelle aree più a rischio. Il bilancio attuale è di un morto e 7 dispersi, mentre migliaia di persone sono state evacuate. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha annullato tutti gli impegni per concentrarsi sulla gestione dell’emergenza, con il supporto dell’esercito e di paesi alleati come Singapore.

La capitale, Manila, pur non trovandosi sul percorso diretto della tempesta, potrebbe comunque essere colpita da piogge intense.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.