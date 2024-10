La tempesta tropicale Trami colpisce la costa del Vietnam

MeteoWeb

Nelle scorse ore la tempesta tropicale Trami ha colpito le coste centrali del Vietnam, tra le città di Hue e Da Nang, dopo aver già provocato la morte di 100 persone nelle Filippine. Secondo Vietnam News, sono stati registrati venti forti con raffiche tra i 15 e i 18 metri al secondo, equivalenti a circa 100 km/h, accompagnati da precipitazioni tra i 200 mm e i 400 mm. Gli aeroporti di Da Nang, Phu Bai-Hue, Dong Hoi e Chu Lai sono stati chiusi dalle prime ore del mattino. Inoltre, il divieto di uscita in mare per le imbarcazioni era già in vigore da venerdì scorso. A causa del rischio di frane, 162 residenti di una zona montuosa sono stati evacuati.

