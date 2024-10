Temporali e fulmini in Ecuador, allagamenti a Sud di Quito | VIDEO

MeteoWeb

Un intenso temporale accompagnato da diversi fulmini ha provocato inondazioni che hanno diverse case e scuole ieri nel Sud di Quito, in Ecuador. Secondo il Comitato Metropolitano per le Operazioni di Emergenza e i Vigili del Fuoco, criticità sono state segnalate in settori di Lucha de los Pobres, Caupicho, Guagaló, Nueva Aurora, Ciudadela del Ejercito e Quitumbe, dove i canali di scolo sono stati bloccati e un ruscello è esondato.

