Tumori: terapia CAR-T efficace contro il mieloma multiplo

Una terapia con recettore chimerico dell’antigene (CAR)-T per il mieloma multiplo, chiamata Ciltacabtagene autoleucel, o cilta-cel, si è dimostrata efficace e sicura nei pazienti affetti dalla patologia. Lo dimostra uno studio guidato da Surbhi Sidana, Professore associato presso la Stanford University School of Medicine, pubblicato oggi sulla rivista Blood.

Su 236 pazienti che hanno ricevuto infusioni di cilta-cel in 16 centri medici statunitensi nel 2022, l’89% ha visto il proprio cancro rispondere al trattamento e il 70% ha avuto una risposta completa, il che significa che non vi era alcun tipo di cancro rilevabile dopo il trattamento. Queste cifre sono paragonabili ai risultati dello studio di fase II CARTITUDE-1, che ha portato all’approvazione di cilta-cel da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, che ha mostrato un tasso di risposta del 98% e un tasso di risposta completa dell’83%.

L’aspetto più importante e incoraggiante, secondo i ricercatori, è che oltre la metà dei pazienti inclusi nel nuovo studio non sarebbe stata eleggibile per partecipare a CARTITUDE-1. “Anche se nel mondo reale la maggior parte dei pazienti non è così in forma in termini di funzione complessiva degli organi o conta ematica basale come nello studio clinico che ha portato all’approvazione della FDA di questa terapia, i pazienti affetti dalla patologia possono ottenere ottimi risultati“, ha dichiarato Sidana. “Abbiamo riscontrato tassi di risposta molto elevati che sembravano essere duraturi, nonostante oltre la metà dei pazienti non soddisfacesse i criteri di eleggibilità dello studio”, ha continuato Sidana. “I tassi di risposta e il tempo fino alla progressione del mieloma o alla morte per qualsiasi motivo rientravano nell’intervallo dei risultati osservati nello studio clinico”, ha proseguito Sidana.

Il mieloma multiplo

Il mieloma multiplo è un tipo di cancro che colpisce le plasmacellule, un tipo di globuli bianchi. Attualmente circa il 40% delle persone a cui viene diagnosticato il mieloma multiplo non sopravvive a cinque anni e la prognosi è più sfavorevole nei pazienti che non riescono a debellare il tumore con i trattamenti standard o che sperimentano una recidiva, ovvero vedono il tumore ripresentarsi dopo una prima risposta.

Per questi casi, sono state approvate due terapie CAR-T, che prevedono l’asportazione delle cellule immunitarie dal paziente, la loro alterazione genetica e la successiva infusione nell’organismo per attaccare e uccidere le cellule tumorali. Cilta-cel è stato approvato nel 2022 per l’uso in pazienti il cui mieloma multiplo non era stato eradicato o aveva recidivato dopo quattro o più linee di terapia precedenti; l’approvazione è stata estesa alle linee di trattamento precedenti nell’aprile 2024.

Il nuovo studio

Il nuovo studio si è concentrato sui pazienti che avevano ricevuto il trattamento nell’ambito dell’indicazione di approvazione iniziale. Per il nuovo studio, i ricercatori hanno analizzato retrospettivamente gli esiti di 255 pazienti che hanno iniziato a ricevere cilta-cel da marzo a dicembre del 2022. I partecipanti allo studio erano stati sottoposti a una media di sei linee di terapia precedenti, e fino a 18 linee di terapia, senza ottenere una risposta duratura. Dei 255 pazienti che hanno iniziato il processo di trattamento con cilta-cel, 236, ovvero circa il 92%, sono stati sottoposti al trattamento completo.

Oltre ad analizzare i tassi di risposta dell’intera popolazione dello studio, i ricercatori hanno esaminato i risultati di diversi sottogruppi. Gli scienziati hanno scoperto che i pazienti che hanno ricevuto il prodotto a base di cellule CAR T all’interno dell’intervallo specificato dall’FDA hanno avuto un tasso di risposta più elevato, con il 94% di risposte complessive e il 76% di risposte complete, rispetto al quinto dei pazienti le cui cellule CAR T non erano completamente conformi agli standard di qualità specificati dall’FDA.

I ricercatori hanno anche esaminato un sottogruppo che comprendeva pazienti che avevano ricevuto in precedenza terapie mirate all’antigene di maturazione delle cellule B, BCMA, una proteina presente nelle cellule del mieloma multiplo. Poiché cilta-cel ha come bersaglio la BCMA, i pazienti che avevano ricevuto in precedenza tali terapie sono stati esclusi dallo studio CARTITUDE-1. I ricercatori hanno scoperto che il 14% dei partecipanti allo studio che rientrava in questa categoria mostrava tassi di risposta inferiori rispetto a coloro che non avevano ricevuto in precedenza terapie mirate alla BCMA, con una differenza più marcata nei pazienti che avevano ricevuto terapie mirate alla BCMA più di recente. Ciò suggerisce che ulteriori studi potrebbero aiutare a chiarire come la tempistica di cilta-cel e di altre terapie mirate al BCMA possa influenzare i risultati.

I ricercatori hanno anche identificato altre caratteristiche chiave del paziente e della malattia che sono state associate a una minore probabilità di sopravvivenza o a una maggiore probabilità di progressione della malattia.

Nel complesso, i tassi di effetti collaterali gravi sono stati simili a quelli riportati in precedenti studi clinici. Lo studio ha rilevato che tre quarti delle persone che hanno ricevuto infusioni di cilta-cel hanno sperimentato la sindrome da rilascio di citochine, CRS.

