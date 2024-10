Terremoti, vulcani e tsunami: scienza, informazione e prevenzione al centro del dibattito all’UnitelmaSapienza

MeteoWeb

Oggi alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze di Piazza Sassari, 4, si terrà un evento di grande rilevanza organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche (DSGE) di UnitelmaSapienza. Il forum, dal titolo “Terremoti, tsunami e vulcani: pericolosità, rischio e comunicazione“, vedrà la partecipazione di esperti di prim’ordine nel campo della geofisica e della comunicazione del rischio.

L’incontro sarà moderato da Cecilia Valbonesi, ricercatrice di diritto penale presso UnitelmaSapienza, e vedrà gli interventi di Alessandro Amato, responsabile del Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e chair dell’ICG/NEAMTWS, e Gianfilippo De Astis, vice-presidente dell’Associazione Italiana di Vulcanologia e anch’egli membro dell’INGV.

Un tema di grande attualità

Il forum si concentrerà sull’importanza della comunicazione del rischio, in particolare di fenomeni naturali come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami, che rappresentano una minaccia concreta e costante per molte aree del mondo, Italia inclusa. La complessità di questi fenomeni e la loro imprevedibilità rendono difficile una corretta gestione del rischio, e spesso i media non riescono a restituire un quadro accurato della situazione, contribuendo a una percezione distorta del pericolo.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore del DSGE, il dibattito si svilupperà intorno al delicato rapporto tra scienza e informazione, evidenziando come una comunicazione efficace sia fondamentale per aumentare la consapevolezza pubblica e ridurre la vulnerabilità delle popolazioni esposte a tali rischi.

Il ruolo della comunicazione nel prevenire i disastri

Alessandro Amato, figura chiave nella gestione delle allerte tsunami a livello nazionale e internazionale, affronterà il tema della prevenzione e della preparazione di fronte a eventi estremi, sottolineando l’importanza di sistemi di allerta precoce e di un’informazione chiara e tempestiva. A seguire, Gianfilippo De Astis fornirà un approfondimento sulle dinamiche vulcaniche e sulla necessità di migliorare la percezione del rischio associato alle eruzioni, fenomeno spesso sottovalutato dal grande pubblico.

Educazione e responsabilità sociale

L’evento si inserisce nel contesto dell’Agorà DSGE, un’iniziativa che promuove il dialogo tra la scienza e la società, mirando a coinvolgere non solo il mondo accademico, ma anche stakeholder esterni, come decisori politici, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. Questo approccio inclusivo risponde alla necessità di diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi naturali e di promuovere scelte informate e responsabili da parte della cittadinanza.

Un aperitivo “tsunamico” per concludere

A conclusione dell’incontro, i partecipanti saranno invitati a un aperitivo informale nel giardino della sede, un momento conviviale che offrirà l’opportunità di approfondire i temi discussi e scambiare idee in un ambiente rilassato.

L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming, permettendo a un pubblico più ampio di partecipare a questa importante discussione sulla prevenzione e gestione dei rischi naturali, con l’obiettivo di costruire una società più resiliente e consapevole.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.