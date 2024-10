Terremoto Centro Italia, a Norcia preghiera in piazza per l’anniversario del sisma

MeteoWeb

Il 30 ottobre 2016 una scossa di terremoto magnitudo 6.5 colpì nuovamente il Centro Italia, provocando crolli e gravi danni, ma fortunatamente senza vittime, nella zona di Norcia, in Umbria. Questo evento sismico si inserì in una serie di devastazioni iniziata il 24 agosto dello stesso anno, quando Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto furono colpiti duramente, causando la tragica perdita di 303 vite.

Oggi, alle 07:40 a Norcia, in piazza San Benedetto, si è celebrato l’8° anniversario dalla forte scossa. Al momento di preghiera si sono unite le parole di speranza pronunciate dal sindaco, Giuliano Boccanera: “la ricostruzione privata e pubblica sono ormai ampiamente avviate, entro cinque anni contiamo di completare il recupero del centro storico della nostra città“. Alla commemorazione hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi Stefania Proietti e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli.

“Bisogna guardare al futuro con speranza, ma anche con grande determinazione per completare al più presto questa ricostruzione,” ha dichiarato all’ANSA il presidente Tesei. “È sempre un momento molto particolare, perché ricordiamo un evento che ci ha molto ferito e ha ferito tutti questi luoghi, però quest’anno devo dire che abbiamo dei risultati sulla ricostruzione molto buoni e ormai stiamo andando avanti in modo molto spedito, sia con la ricostruzione pubblica che con quella privata,” ha aggiunto. “Non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo continuare così come dobbiamo continuare a utilizzare bene quelle risorse del Pnrr complementare sisma che servono allo sviluppo economico di queste aree e alla tenuta sociale“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.