Oggi, 25 ottobre 2024, alle 19:32 ora italiana, un terremoto di magnitudo 3.8 ha scosso la costa settentrionale dell’Albania. L’epicentro è stato individuato nella zona costiera albanese, a una profondità di 25 km. Sebbene la scossa non sia stata di intensità elevata, la sua localizzazione e profondità hanno contribuito a far sì che fosse percepita anche nelle vicine regioni, in particolare nelle aree costiere.

Non si segnalano danni a persone o cose.

