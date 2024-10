Forte terremoto sulla costa occidentale USA: epicentro al largo dell’Oregon | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un forte terremoto si è verificato alle 21:15 (ora italiana) di oggi, mercoledì 30 ottobre, al largo della costa occidentale degli USA. Un sisma di magnitudo 6.1 è stato registrato davanti alle coste dell’Oregon, ad una profondità di 14km nel Pacifico settentrionale. Non sono segnalati al momento danni a persone o cose. Lo US Tsunami Warning System comunica che non è atteso uno tsunami a causa della scossa.

