Terremoto nel mar d’Egitto: scossa di magnitudo 4.8 | DATI e MAPPE

Oggi, 29 ottobre 2024, alle ore 17:43 italiane, un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato nel mar d’Egitto. Secondo i dati rilevati dall’INGV, il sisma ha avuto epicentro al largo delle coste egiziane, in una zona situata tra l’isola di Creta, la Turchia meridionale e le coste nordafricane, a una profondità di circa 10 km. L’epicentro preciso è stato individuato in mare aperto, come mostrato nella mappa allegata, riducendo così i rischi di impatto diretto su aree abitate.

Non si segnalano danni a persone o cose.

