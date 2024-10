MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito oggi 28 ottobre, alle 19:28, il Mar Ionio Meridionale, con epicentro localizzato a circa metà strada tra le coste della Sicilia e l’isola di Malta. L’evento sismico si è verificato a una profondità di soli 5 km. La scossa è stata registrata in una zona marina situata a sud di Siracusa e Ragusa e non lontano dall’isola di Malta, secondo i dati dell’INGV. La scossa è stata avvertita in entrambe le isole.

Non si segnalano danni a persone o cose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.