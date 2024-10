Tesla, via libera all’ampliamento in Germania: un capannone da 1 milione di auto elettriche l’anno

MeteoWeb

La casa automobilistica statunitense Tesla può iniziare ad espandere il suo stabilimento di Grünheide, vicino a Berlino. L’Ufficio statale per l’ambiente del Brandeburgo ha rilasciato una prima autorizzazione parziale all’ampliamento, come annunciato dal ministero dell’Ambiente del Land a Potsdam.

Tesla ha progettato un nuovo capannone di produzione per elevare la capacità attuale di 500.000 auto elettriche a un milione di veicoli all’anno. Per eseguire i piani di ampliamento previsti dall’azienda di Elon Musk non è necessario alcun ulteriore disboscamento, hanno spiegato i funzionari del ministero del Brandeburgo. Da mesi gli ambientalisti protestano contro il previsto ampliamento dello stabilimento Tesla.

