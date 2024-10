Thailandia, inondazioni nella città turistica di Chiang Mai: evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

Chiang Mai, la città del nord della Thailandia più amata dai turisti, è stata colpita da inondazioni diffuse dopo che il suo fiume principale è straripato a causa delle forti piogge stagionali. Le autorità hanno ordinato alcune evacuazioni e hanno affermato che sono al lavoro per pompare l’acqua fuori dalle aree residenziali e rimuovere gli ostacoli dai corsi d’acqua per aiutare l’acqua a ritirarsi più velocemente. Decine di rifugi sono stati allestiti in tutta la città per ospitare i residenti le cui case sono state allagate. Sono state segnalate inondazioni in 20 province thailandesi, principalmente nel nord.

Il governo della città di Chiang Mai ha affermato che il livello dell’acqua del fiume Ping, che scorre lungo il confine orientale della città, è a livelli criticamente alti e sta aumentando da ieri, venerdì 4 ottobre. Tuttavia, l’ufficio provinciale per l’irrigazione ha previsto oggi che il livello dell’acqua sarebbe rimasto stabile e sarebbe tornato alla normalità in circa cinque giorni.

I media thailandesi hanno riferito che gli sforzi per evacuare elefanti e altri animali da diversi santuari e parchi alla periferia della città sono continuati anche oggi. Circa 125 elefanti insieme ad altri animali sono stati portati in salvo dall’Elephant Nature Park, da dove alcuni sono scappati da soli per cercare un terreno più elevato. Circa 10 rifugi per animali nella zona sono stati allagati.

Il governatore di Chiang Mai, Nirat Pongsitthavorn, ha affermato che l’ultima inondazione, la seconda in sei settimane, ha superato le aspettative. Le ferrovie statali della Thailandia hanno sospeso il servizio per Chiang Mai, con i treni sulla linea settentrionale da Bangkok che terminano a Lampang. L’aeroporto internazionale di Chiang Mai ha dichiarato di aver funzionato regolarmente oggi.

Almeno 49 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite nelle inondazioni da agosto, ha affermato il Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri. Nella capitale thailandese Bangkok, il governo ha affermato che lascerà defluire più acqua dalla diga di Chao Phraya nella provincia centrale di Chai Nat nei prossimi sette giorni, poiché rischia di superare la sua capacità. Il rilascio di acqua potrebbe avere ripercussioni sui residenti a valle che vivono vicino ai corsi d’acqua nella regione centrale della Thailandia, tra cui Bangkok e le aree circostanti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.