Il tifone Kong-rey tocca terra a Taiwan: onde alte 10 metri, un morto e 73 feriti

Il tifone Kong-rey ha effettuato il landfall a Taiwan, costringendo alla chiusura di scuole e uffici e mobilitando decine di migliaia di soldati in previsione di una delle tempeste più devastanti degli ultimi anni. Con raffiche di vento fino a 184 km/h e piogge torrenziali, il tifone ha toccato terra a mezzogiorno ora locale nel Sud/Est dell’isola, la zona meno popolata di Taiwan, che conta 23 milioni di abitanti e sta affrontando la stagione dei monsoni. Diverse persone sono state evacuate prima dell’arrivo della tempesta.

Già prima del suo impatto sono state registrate onde alte 10 metri. Al momento il bilancio è di un morto e 73 feriti a causa delle condizioni meteorologiche avverse, soprattutto per smottamenti, come riportato dall’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco, che non ha fornito ulteriori dettagli. Kong-rey, inizialmente considerato il tifone più potente dell’anno, ha un raggio di 320 km.

Le strade di Taipei, colpite da piogge intense e forti venti, sono in gran parte deserte. Nelle aree più colpite, sono previste precipitazioni superiori a un metro entro venerdì. I meteorologi avvertono di venti “distruttivi” associati al tifone, mentre circa 35mila soldati sono stati messi in allerta per le operazioni di soccorso. Mercoledì sono stati cancellati numerosi traghetti e voli nazionali, e le autorità hanno evacuato 8 contee e città, tra cui Yilan, Hualien e Taitung.

Secondo Chu Mei-lin dell’Amministrazione meteorologica centrale, la tempesta dovrebbe indebolirsi e spostarsi verso le montagne centrali, uscendo poi attraverso lo Stretto di Taiwan. Ha avvertito che Kong-rey colpirà pesantemente l’isola fino a venerdì mattina. Il ministro degli Interni, Liu Shyh-fang, ha espresso preoccupazione per due turisti cechi che stavano facendo un’escursione nella gola di Taroko, vicino a Hualien, e che non sono riusciti a contattare i loro familiari mercoledì.

Taiwan è abituata a tempeste tropicali, che si verificano frequentemente da luglio a ottobre, ma secondo il meteorologo Chang Chun-yao è “insolito” che un tifone così potente colpisca l’isola così tardi nell’anno.

Kong-rey è il terzo tifone a colpire Taiwan dall’inizio di luglio. In estate il tifone Gaemi ha causato 10 morti e centinaia di feriti a causa di inondazioni nella città meridionale di Kaohsiung, seguito dal tifone Krathon, che ha provocato distruzione nel Sud di Taiwan all’inizio di ottobre, facendo registrare 4 decessi e centinaia di feriti.

