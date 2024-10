Torna l’Ora Solare, stanotte un’ora di sonno in più

MeteoWeb

Con l’arrivo dell’autunno, l’Italia si prepara al consueto passaggio dall’ora legale all’ora solare, un rituale che torna puntualmente ogni anno e che segna l’ingresso dei mesi più freddi. Questa volta, il cambio di orario avverrà nella notte tra oggi, sabato 26, e domani, domenica 27 ottobre: alle 3 di notte, le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando così alle 2. Questo aggiustamento permetterà a tutti di godere di un’ora di sonno in più.

Torna l’Ora Solare

Il passaggio all’ora solare è un’operazione che richiede pochi secondi, ma occorre fare attenzione: sebbene smartphone, computer e dispositivi digitali aggiornino automaticamente l’orario, orologi da parete e da polso devono essere regolati manualmente. Per chi non volesse trovarsi spiazzato al risveglio, è consigliabile impostare l’ora corretta già prima di andare a letto.

Risparmio energetico e impatto ambientale

Il cambio di orario non è solo una questione di abitudine, ma ha anche effetti significativi sul risparmio energetico. Durante i 7 mesi in cui è stata in vigore l’ora legale nel 2024, l’Italia ha risparmiato circa 90 milioni di euro, grazie a una riduzione del consumo di energia elettrica di circa 370 milioni di kWh. L’azienda Terna, che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, ha reso noto che questo risparmio ha portato a una minore emissione di circa 170 mila tonnellate di CO₂ nell’atmosfera. Dal 2004 a oggi, il passaggio all’ora legale ha fatto risparmiare agli italiani circa 11,7 miliardi di kWh e 2,2 miliardi di euro.

Il dibattito sulla possibile abolizione del cambio d’ora

Negli ultimi anni, la consuetudine di cambiare l’ora due volte l’anno è diventata oggetto di dibattito a livello europeo. Nel 2018, il Parlamento europeo ha approvato l’abolizione dell’obbligo di cambiare l’ora, una decisione che è stata poi rimandata ai singoli Stati membri per valutare se mantenere o meno l’ora legale. Tuttavia, una decisione unitaria non è stata raggiunta, e l’Italia, come molti altri Paesi europei, ha deciso di mantenere il sistema tradizionale.

Quando tornerà l’ora legale

L’ora solare resterà in vigore fino al weekend del 30 marzo 2025, data in cui si tornerà a spostare avanti le lancette.

