Enorme tornado negli Emirati Arabi Uniti: paura ad Al Khidayrah | VIDEO

Un potente tornado ha colpito Al Khidayrah, negli Emirati Arabi Uniti. Il tornado era di dimensioni enormi e si è formato nel nord del Paese, nel deserto, vicino alla capitale Abu Dhabi. Il vortice ha sollevato grandi quantità di sabbia e polvere nel deserto e i venti all’interno del tornado vorticavano furiosamente. Il tornado è stato accompagnato da rovesci e forti tuoni. Fortunatamente la tromba d’aria non ha colpito zone abitate, ma il suo aspetto è stato più che sufficiente per incutere terrore.

Parti degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite oggi da una forte tempesta, con la creazione di molteplici vortici. Le piogge hanno colpito Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah e Fujairah, seguite da grandine e tempeste nel deserto.

Gli Emirati sono caratterizzati da un clima caldo desertico, con temperature nei mesi estivi che superano i +50°C, mentre in inverno si aggirano intorno ai +30°C. Cadono solo dai 50 ai 70mm di pioggia all’anno, soprattutto da novembre a marzo.

Tuttavia, sono possibili anche condizioni estreme, per cui non sono rari temporali con precipitazioni molto abbondanti. Quest’anno a Dubai sono caduti ben 250mm di pioggia in un giorno e la città è rimasta paralizzata e sott’acqua per giorni. Quindi, in un giorno è caduta la quantità di pioggia che normalmente si registra in diversi anni.

