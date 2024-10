Un tour per una nuova consapevolezza sull’energia nucleare: le 32 città italiane scelte 

MeteoWeb

Tra settembre e ottobre 2024 si svolgerà in 32 città italiane lo Stand Up for Nuclear, una manifestazione internazionale nata per promuovere presso l’opinione pubblica i benefici delle tecnologie nucleari in tutti i suoi impieghi civili, in ambito energetico, medico-diagnostico, alimentare, industriale e nella ricerca scientifica. L’iniziativa è promossa a livello mondiale da una rete di associazioni e organizzazioni no-profit indipendenti1 , che nel corso degli anni è arrivata a mobilitare cittadini e rappresentanti della società civile nelle piazze di 32 nazioni.

In Italia la manifestazione è organizzata dal Comitato Nucleare e Ragione2, un’associazione culturale senza fini di lucro, che si occupa di divulgazione scientifica in campo energetico, con l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di un’equilibrata strategia di approvvigionamento energetico della quale i cittadini siano resi partecipi e consapevoli. La ridotta sicurezza degli approvvigionamenti energetici, esacerbata dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, nonché l’urgenza di decarbonizzare i consumi per fare fronte alla crisi climatica, stanno portando a un rinnovato interesse per il Nucleare a livello globale. L’energia nucleare rappresenta la quarta fonte di produzione elettrica mondiale, ed è una delle tecnologie più sicure e pulite, con tassi di emissione di CO₂ paragonabili a quelli delle fonti rinnovabili, una ridotta occupazione di suolo e consumo di risorse, e una consolidata filiera di gestione dei rifiuti e del ciclo di vita degli impianti.

Per queste caratteristiche, confermate dalla letteratura scientifica e dai report di numerosi organismi internazionali (JRC, IEA, UNECE, IPCC, IAEA) il nucleare può rivestire un ruolo cruciale nella transizione energetica. Tuttavia l’opinione pubblica, vittima di decenni di narrazione distorta e della strumentalizzazione del clamore seguito agli incidenti di Chernobyl e Fukushima, continua a nutrire un giudizio per lo più negativo nei confronti delle tecnologie nucleari.

Le città e le date

La manifestazione Stand Up for Nuclear si pone l’obiettivo di sfatare miti e pregiudizi e di fornire informazioni equilibrate e oggettive, affinché la popolazione possa costruirsi un’opinione più matura e consapevole sul tema, scevra dai condizionamenti ideologici. Lo Stand Up for Nuclear si svolgerà nelle seguenti date e città: 14/9/2024: Massa, Vicenza 15/9/2024: Bassano del Grappa 21/9/2024: Treviso, Verona 22/9/2024: Castelfranco Veneto, Verona 27/9/2024: Pavia 28/9/2024: Genova, Milano 29/9/2024: Milano, Pisa, Udine 5/10/2024: Gorizia, Imperia, Monza, Perugia, Pisa, Roma 6/10/2024: Arezzo, Como, Foligno, Roma, Torino 12/10/2024: Acireale, Brescia, Lecco, Napoli, Padova 13/10/2024: Bologna, Lecco 19/10/2024: Catania, Lodi, Trieste 26/10/2024: Grosseto, Schio 27/10/2024: Schio, Trento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.