Nave Amerigo Vespucci a Singapore: domani la cerimonia di chiusura del Villaggio Italia

Proseguono le visite a bordo della nave Amerigo Vespucci, in sosta a Singapore dal 24 ottobre, 25ª tappa del suo tour mondiale, e al Villaggio Italia, l'”Esposizione mondiale itinerante pluriennale” delle eccellenze italiane. Il programma odierno è all’insegna della musica, con un concerto lirico in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, grandi classici della canzone interpretati da Serena Autieri, l’ensemble Red Dot Baroque di Singapore e la Fanfara dell’Accademia navale di Livorno.

Per le proiezioni a cura della Biennale di Venezia è la volta di “Felicita'” di Micaela Ramazzotti. Per il design, è allestita la mostra “Italia geniale”, curata dall’Associazione per il disegno industriale (Adi). Domani si terrà una cerimonia di chiusura del Villaggio Italia e una parata di saluto prima del disormeggio della nave. Il tour della Vespucci e del Villaggio Italia è un’iniziativa voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale partecipano la Presidenza del Consiglio dei ministri e undici ministeri.

