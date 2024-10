Tour Vespucci, ecosistema marino protagonista al Villaggio Italia a Darwin

MeteoWeb

L’attività di indagine sullo stato di salute dell’ecosistema marino e le metodologie di indagine delle scienze marine sono state al centro del dibattito, oggi, al Villaggio Italia di Darwin dove i ricercatori italiani del progetto Sea Care dell’Istituto Superiore di Sanità hanno incontrato la comunità scientifica australiana nel workshop ‘Vespucci incontra l’ecosistema marino’ realizzato insieme al Maeci e all’Ambasciata italiana a Canberra.

A causa delle sostanziali differenze tra le aree geografiche su cui insistono in termini di ambiente marino, estensione, comunità locali, livello di antropizzazione e sfruttamento commerciale, Italia e Australia hanno adottato e sviluppato nel tempo approcci e strumenti diversi: il confronto e la possibilità di individuare punti di contatto e condividere pratiche di successo rappresenta una importante opportunità di scambio e cooperazione tra i due Paesi.

Tra i presenti, Fulvio Ferrara, coordinatore scientifico del progetto Sea Care dell’Istituto Superiore di Sanità, che nell’occasione ha illustrato il progetto che ha lo scopo di fare ricerca sullo stato di salute del mare e sui rischi per la salute, correlati ad ambiente e clima attraverso un monitoraggio che raccoglie campioni anche lungo la rotta del tour mondiale di nave Amerigo Vespucci, insignita dall’UNESCO del vessillo di ‘UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development’ in acque territoriali e internazionali.

Domani, al porto di Darein, le ricercatrici Maria Mosetti e Lorenza Notargiacomo del progetto Sea Care si imbarcheranno a bordo di nave Vespucci per proseguire l’attività di ricerca in corso dal 2022 con l’obiettivo di restituire un quadro complessivo della contaminazione dei nostri mari. Un approccio che richiede il supporto di tutte le comunità scientifiche al fine di massimizzare la raccolta dei dati e la loro analisi.

Il Villaggio Italia è un’esposizione internazionale Made in Italy che riunisce le “nazionali delle eccellenze italiane”. A Los Angeles e in sette delle successive tappe del Vespucci (Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha e Jeddah), l’Italia si presenta accanto alla “nave più bella del mondo” con uno spazio innovativo e coinvolgente attraverso il quale dialoga, ospita ed accoglie non solo gli italiani in giro per il mondo, ma anche i cittadini e i visitatori delle città raggiunte attraverso la cultura, la creatività, la ricerca e l’innovazione del Made in Italy, lo sport, i progetti di sostenibilità e il patrimonio paesaggistico italiano.

All’iniziativa del Villaggio Italia partecipano, oltre al Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani – il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo.

