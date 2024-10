Il tragico compleanno di Fabio Schifano: il calciatore perde tre dita dopo aver raccolto un petardo | VIDEO 

MeteoWeb

Un giorno di festa si è trasformato in un evento drammatico per il calciatore Fabio Schifano. Il 19 ottobre era il suo compleanno, un’occasione che avrebbe dovuto celebrare con amici. Tuttavia, il destino aveva altri piani. Fabio, un calciatore dilettante, si trovava sul campo di gioco per una partita di quarta divisione belga, quando un tragico incidente lo ha segnato.

Dopo aver ottenuto una vittoria per 4-0 con il KSCT Menen contro il SK Zillebeke, Fabio ed i suoi compagni stavano festeggiando con i tifosi. È stato in quel momento di gioia che tutto è cambiato. Dalle tribune è stato lanciato un oggetto, che Fabio ha scambiato per un fumogeno. Con il desiderio di proteggere i suoi compagni ed i tifosi, soprattutto i bambini presenti, Fabio ha deciso di intervenire prontamente. In una frazione di secondo ha afferrato l’oggetto, ignorando il pericolo imminente.

L’esplosione del petardo

Purtroppo, non si trattava di un fumogeno, ma di un petardo. L’esplosione è avvenuta pochi istanti dopo, causando danni gravissimi alla sua mano destra. Fabio ha perso l’indice, la metà del pollice e del medio, oltre a gravi ferite alle gambe. In seguito all’incidente, sono state necessarie tre operazioni chirurgiche in sole 48 ore per cercare di limitare i danni.

