Tram deraglia e piomba su negozio in centro a Oslo: 4 feriti | FOTO

Incidente nel centro di Oslo: un tram è deragliato ed è piombato su un negozio di iPhone e computer. La prima carrozza del tram ha sfondato la vetrina del negozio. A bordo erano presenti circa 20 persone. Il deragliamento è avvenuto a un incrocio su Storgata, una delle arterie principali della capitale norvegese. Tra i feriti, fortunatamente solo 4, lievi, c’è anche il conducente del tram.

Al momento la causa dell’incidente non è chiara. La polizia ha fatto sapere di essere in attesa dell’arrivo dei membri dell’autorità investigativa norvegese sulla sicurezza. L’edificio di 4 piani in cui al pian terreno si trova il negozio contro cui si è schiantato il tram è stato evacuato per verificare l’eventuale presenza di danni strutturali.

