Transiberiana superata: il nuovo record dei 18.755 km su rotaie dal Portogallo a Singapore

Con i suoi 9.289 chilometri, la Transiberiana è famosa per essere la ferrovia più lunga al mondo, un’epica traversata della Russia che attraversa l’Eurasia. Tuttavia, se confrontata con l’itinerario ferroviario più lungo effettivamente percorribile, la Transiberiana impallidisce. Esiste infatti un percorso, messo a punto da appassionati e sostenitori del canale Reddit MapPorn, che collega Lagos, in Portogallo, a Singapore: un viaggio straordinario di ben 18.755 chilometri. Questo itinerario, sebbene teorico, è realizzabile e attraversa il cuore dell’Europa, la Russia e l’Estremo Oriente. Fino a poco tempo fa, il punto più lontano raggiungibile con un viaggio in treno partendo da Portogallo era il Vietnam, per un totale di 16.898 chilometri.

Ma una nuova linea ferroviaria ad alta velocità, inaugurata di recente tra Kunming, in Cina, e Ventiane, capitale del Laos, ha aperto nuove possibilità. Grazie a questo collegamento, è ora possibile viaggiare senza interruzioni fino alla Thailandia, passando per Bangkok e continuando giù fino a Singapore, situata all’estremità della penisola malese. Questa nuova estensione ha permesso di stabilire un nuovo record di distanza percorribile in treno, portando il totale a 18.755 chilometri.

Il percorso attraversa 13 paesi confinanti e tocca alcune delle città più iconiche del mondo, tra cui Parigi, Mosca e Pechino. Nonostante l’intero viaggio sia tecnicamente possibile, ci sono alcune necessità logistiche che i viaggiatori devono affrontare. Alcuni trasferimenti tra stazioni sono inevitabili per cambiare linea, e in molti punti è necessario effettuare fermate notturne per completare pratiche burocratiche, come i controlli per i visti.

Mark Smith, un esperto di viaggi ferroviari che ha collaborato alla progettazione del percorso, ha stimato che il viaggio completo richiederebbe circa 21 giorni per essere completato. Questo periodo include le soste necessarie per il riposo e per gestire i vari passaggi di frontiera, oltre a eventuali ritardi che potrebbero verificarsi lungo il tragitto. Il costo stimato per i biglietti si aggira intorno ai 1.200 euro, una cifra ragionevole se si considera la straordinaria esperienza di attraversare un intero continente, passando per scenari naturali e culturali incredibilmente variegati.

Il viaggio rappresenta non solo un’impresa fisica, ma anche una sfida burocratica, con i vari visti e permessi necessari per attraversare i numerosi paesi coinvolti. Tuttavia, per gli amanti dei treni e degli itinerari epici, questo rappresenta il culmine dell’avventura ferroviaria. Nonostante il lungo tempo necessario e la complessità del viaggio, l’itinerario Lagos-Singapore offre un’opportunità unica per esplorare il mondo in un modo del tutto singolare: attraversando terre e culture a bordo di uno dei mezzi di trasporto più affascinanti e storici, il treno.

