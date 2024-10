“La transizione energetica è fallita”: l’annuncio drastico durante la conferenza a Singapore 

MeteoWeb

Il 21 ottobre, in occasione della conferenza sull’energia a Singapore, il presidente e amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser, ha tenuto il discorso di apertura, incentrato sulla decarbonizzazione come obiettivo principale dell’evento. Nasser ha espresso un messaggio chiaro: l’energia convenzionale basata sui combustibili fossili non può essere semplicemente sostituita da fonti più pulite. Ha enfatizzato l’importanza di garantire che le nuove fonti energetiche siano integrate con alternative come le energie rinnovabili. Ha esortato il mondo a essere “pragmatico” e a permettere ai paesi di decarbonizzare al proprio ritmo, evitando approcci “taglia unica”.

Secondo Nasser, non stiamo assistendo a una vera transizione energetica, ma piuttosto a un’aggiunta di energia, dove la crescita è alimentata principalmente da nuove alternative, senza una sostituzione significativa dell’energia convenzionale. Ha anche messo in evidenza l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico, citando il rilascio di emissioni dai combustibili fossili e i gravi eventi meteorologici che ne derivano. Nasser ha sottolineato che i progressi nel settore delle energie rinnovabili sono stati insufficienti, con l’eolico e il solare che rappresentano solo il 4% della produzione energetica globale. Ha dichiarato che la transizione energetica globale è “fallita” e che i prezzi dell’elettricità sono aumentati in Europa nonostante il passaggio alle rinnovabili.

L’articolo del Financial Times

Ciononostante, un articolo del Financial Times pubblicato a settembre menziona come i prezzi dell’energia in Europa siano scesi sotto zero per un numero record di ore nel 2024, grazie all’eccesso di offerta dovuto all’accelerazione nella generazione di energia eolica e solare. Lo cita The Straits Times.

